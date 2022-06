Uno dei figli di Elon Musk cambierà nome e genere

Soltanto un paio di giorni fa, Elon Musk ha twittato che ama «tanto tutti i miei figli». Nelle ultime ore, però, almeno uno dei sette eredi avuto dalle relazioni con l’ex moglie Justine Wilson, madre di cinque di loro, e con la cantante Grimes, non apprezza molto il legame al cognome del padre. Tanto che appena 18enne ha chiesto l’udienza per cambiare nome e genere. Si tratta di Xavier Musk, uno dei due gemelli nati nel 2004 dal suo matrimonio, poi finito con il divorzio nel 2008. Xavier ha deciso che cambierà nome e genere e si chiamerà Vivian Jenna Wilson, riprendendo il cognome della madre.

I love all my kids so much — Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2022

Da Xavier Musk a Vivian Jenna Wilson: «Non voglio essere legata a lui»

A fare scalpore non è stato né il cambio di nome né di genere. Sono state le parole di Xavier, che si chiamerà dopo l’udienza, in programma venerdì, Vivian Jenna Wilson, a colpire tanti in tutto il pianeta. In un documento citato da Tmz, infatti, si legge prima che sostiene il diritto «all’identità di genere», ma soprattutto «il fatto che non voglio più convivere o essere legata al mio padre biologico in ogni modo e forma». La transizione di Xavier/Vivian, che ha un fratello gemello, Griffin, non è mai stata commentata da Musk, che tuttavia nel dicembre 2020 aveva dichiarato di sostenere la comunità transgender pur specificando che «tutti questi pronomi sono un incubo estetico».

I figli di Musk

Xavier e Griffin, i gemelli avuti nel 2004, non sono gli unici figli di Elon Musk. Dal matrimonio con Justine Wilson era nato prima un figlio, nel 2002, morto però dopo soli 10 giorni per la Sids, la sindrome della morte in culla. Poi sono nati i due gemelli e poi altri tre, sempre durante il matrimonio: Damian, Kai e Saxon. Dopo il divorzio, Musk ha avuto una relazione con la cantante Grimes da cui sono nati altri due bambini: X AE A-XII ed Exa Dark Sideræl. I due sono nati uno nel 2020 e l’altra nel 2022 e sono diventati già celebri per i nomi quantomeno particolari.