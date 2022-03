Figli delle star diventati famosi: quando il talento è ereditario

Essere ‘figli di’ ha di certo i suoi vantaggi, ma se, di fronte a critica, opinione pubblica e – va aggiunto – allo specchio di casa propria, si desidera essere apprezzati e credibili bisogna mostrare che il talento è all’altezza del cognome che si porta. È quello che sempre di più oggi sta cercando di fare la nuova generazione di ‘figli delle stelle’ che, pur essendo prole di ascendenza hollywoodiana, cerca di imporsi nel jet set mostrando che oltre al cognome c’è di più.

I figli delle stelle che hanno conquistato riflettori e fama

Zoë Kravitz, la nuova anti-diva di Hollywood

Esempio lampante è quello rappresentato da Zoë Kravitz, la nuova e sexy catwoman di The Batman di Robert Pattinson. Zoë, 33 anni, è la figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet: due pezzi da 90 che valgono più di un free pass per entrare a Hollywood direttamente dal tappeto rosso. Eppure – da quanto conferma papà Lenny – Zoë non ha mai voluto abusare del suo cognome, anzi. Ai primi provini, pare che la ragazza sia andata in incognito. Sempre Lenny Kravitz l’ha definita una donna indipendente e forte. Di certo, rappresenta bene una generazione di anti-dive che a lustrini e sorriso smagliante preferisce anteporre personalità e chiaroscuri. La consacrazione di Zoë sta avvenendo proprio attraverso il personaggio di Selina Kayle – il vero nome di catwoman – che, grazie alla sua interpretazione, ha smesso i panni di maschera da fumetto per tradursi in una donna dalle infinite contraddizioni e sfaccettature. A quanto pare la parola d’ordine dei figli delle star è ‘smarcarsi’. E farlo quando si sceglie lo stesso lavoro dei genitori è ancora più complesso.

John David Washington, folgorato da Malcom X

John David Washington non voleva fare l’attore da bambino. Poi, però, quella piccola parte accanto al padre Denzel in Malcom X a 9 anni è stata come un colpo di fulmine e da allora non ha mai lasciato Hollywood interpretando pellicole del calibro di BlacKkKlansman e Old Man & The Gun con Robert Redford. Facile fare carriera ed essere talentuoso quando si è il figlio di Denzel Washington, ma il giovane tende a ribadire che la sua formazione artistica la deve non tanto al padre attore, quanto alla madre Pauletta, musicista e pittrice raffinata che lo ha cresciuto mentre il padre era impegnato tra un set e l’altro. Il conflitto generazionale, quindi, con quella sorta di patina di ingratitudine che sembra inevitabile nel rapporto tra genitori e figli non risparmia neppure chi – già ai primi vagiti – si trova di fronte a una strada tutta in discesa.

Pietro Castellitto, famoso anche grazie a Zerocalcare



Basti pensare al caso nostrano di Pietro Castellitto, figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, in pratica il frutto genetico del gotha del radicalchicchismo italiano. Pietro – neanche a dirlo – fa l’attore. Il debutto è stato in Non ti muovere, film diretto dal padre e tratto da un romanzo della madre. Ha poi lavorato in La bellezza del somaro e Venuto al mondo sempre a firma della premiata ditta Castellitto-Mazzantini. La consacrazione, però, è arrivata solo quando Pietro ha tagliato il cordone ombelicale e la sua fama è esplosa grazie al ruolo comico di Stecco in La Profezia dell’armadillo di Zerocalcare.

Dakota Johnson, bullizzata perché vip

Anche Dakota Johnson ha avuto il suo bel da fare a far valere il talento a fronte di due (anzi tre) genitori importanti. La protagonista delle 50 sfumature è la figlia di Melanie Griffith e Don Johnson ed è cresciuta con il patrigno Antonio Banderas. Chiaro che prima o poi sarebbe dovuta inciampare nelle porte di Hollywood. La ragazza però ricorda che da adolescente odiava la notorietà dei genitori perché a scuola tutti la bullizzavano, mostrandole giornali di gossip che ipotizzavano scappatelle e tradimenti della coppia.

Jaden e Willow, quando di cognome fai Smith

Talento ereditato (e strade spianate) anche per i figli di Will Smith e Jada Pinkett. Jaden Smith ormai ha 23 anni, ma il suo viso da bambino in La ricerca di felicità di Gabriele Muccino e la tenacia mostrata in Karate Kid lo hanno reso un divo sin da adolescente. Il giovane, però, forte del potere del suo nome si è smarcato da Hollywood e ha scelto la strada della musica. Ha debuttato duettando con Justin Bieber ed è un influencer da 18,3 milioni follower su Instagram. Anche la sorella Willow, 22 anni, ha preferito la musica al cinema e, dopo aver detto «papà voglio fare la cantante» ha firmato un contratto con l’etichetta discografica di Jay-Z.

Kaia Gerber, la nuova Cindy delle passerelle

Dal cinema alla moda, il discorso non cambia. In questo caso più che il talento paga la bellezza. Cosa ci può fare Kaia Gerber se è la copia di sua madre Cindy Crawford? Certo che la giovane top model difficilmente avrà trascorso le giornate con le piaghe ai piedi passando da un’agenzia di moda all’altra alla ricerca di un casting, ma la sua bellezza e il suo talento in passerella sono innegabili e non le si può dare la colpa del cognome che porta.

Lily Rose Depp, la musa di Chanel

Un discorso simile vale anche per Lily Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis. Modella di fama internazionale Lily Rose ha ereditato la bellezza eterea della madre e il fascino magnetico del padre ed è diventata la musa di Chanel.

Deva Cassel e Lila Grace Moss, le nuove leve delle passerelle

Sulla buona strada sono anche Deva Cassel (17 anni) figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel e Lila Grace Moss (19 anni), figlia di Kate Moss e Jafferson Hack. Le due ragazze stanno entrambe iniziando a muovere i primi passi sulle passerelle con disinvoltura e charme. Del resto sono cresciute a pane e moda, hanno due madri che sono due icone senza tempo di bellezza e hanno la fortuna di avere un bagaglio genetico che permette loro di affrontare un catwalk tutto in discesa.