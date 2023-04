Figli di coppie gay, la Procura di Padova chiede gli atti al Comune

Sembra non esserci pace, almeno in Italia, per i figli di coppie dello stesso sesso. Se ne parla ormai da settimane, dopo la decisione del Senato e del governo di Meloni di impedire la registrazione all’anagrafe, andando contro le direttive dell’Unione Europea. Nonostante la condanna arrivata poi da Bruxelles, la premier e i partiti di maggioranza sembrano non essere affatto intenzionati a fare un passo indietro. E oggi arriva l’ennesima doccia fredda. A Padova la Procura ha chiesto al Comune, secondo quanto rivela Ansa, tutti gli atti di trascrizione all’anagrafe dei bambini di coppie gay, per sottoporli alla valutazione del Tribunale.

A Padova 32 bambini dal 2017 a oggi

Fonti dal Comune parlano di 32 casi di bambini che negli ultimi sei anni sono stati iscritti all’anagrafe come figli di coppie omogenitoriali. Tutte coppie di mamme, con il sindaco attuale, Sergio Giordani, ad aver ratificato le ultime iscrizioni poche settimane fa. Cosa potrebbe succedere adesso? In linea teorica, spiegano i media, il tribunale di Padova potrebbe arrivare anche da annullare le trascrizioni seguendo le normative vigenti in Italia.

L’Ue: «Obiettivo è tutelare i diritti dei minori»

Pochi giorni fa, in un’intervista rilasciata a La Stampa, il presidente della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Koen Lenaerts, è intervenuto sul tema: «Allo stato attuale del diritto dell’Unione, il matrimonio e la filiazione rientrano nella competenza degli Stati membri. I quali, come la Corte ha sottolineato, sono liberi di prevedere o meno, nel loro diritto nazionale, il matrimonio per persone dello stesso sesso nonché la genitorialità di queste ultime. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’esercizio delle loro competenze gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, la libertà riconosciuta ad ogni cittadino europeo di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri. Questa libertà può quindi porre limiti alla portata del diritto nazionale. La tutela dei diritti dei minori è uno degli obiettivi dell’Unione europea concordato tra tutti gli Stati membri e quindi riveste un’importanza fondamentale nel quadro del progetto europeo comune. La Carta dei diritti fondamentali dell’Ue vuole che l’interesse superiore del minore sia un aspetto fondamentale di tutte le misure che lo riguardano e si rifà alla Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo adottata dalle Nazioni Unite e ratificata da tutti gli Stati membri dell’Unione. Ciò detto, l’Unione europea si basa sul principio di attribuzione, vale a dire che è competente soltanto là dove gli Stati membri le hanno attribuito delle competenze. Quelle non attribuite, spettano agli Stati membri. Il diritto dell’Unione e il diritto nazionale, dunque, si completano a vicenda. Ciò vale anche per la tutela dei diritti del minore e della vita familiare. Pertanto, dipende sempre dalla materia e dal contesto se la risposta a una domanda dev’essere trovata nel solo diritto nazionale o nel diritto dell’Unione, oppure in entrambi».