Da Fifa 23 a God of War: Ragnarok, i videogiochi dell’autunno

La stagione delle piogge è alle porte. In vista di serate uggiose e fredde, è meglio procurarsi il necessario per non annoiarsi fra le mura domestiche. Se non siete amanti di romanzi e serie tv, il mondo dei gamer potrebbe rappresentare una valida alternativa. Le console PlayStation, Xbox e Nintendo, oltre ai Pc, si apprestano infatti ad accogliere diversi videogiochi di ogni genere che già promettono vendite da capogiro. Su tutti indubbiamente Fifa 23, l’ultimo capitolo calcistico di EA Sports con licenza ufficiale, e l’atteso God of War: Ragnarok, secondo capitolo della saga reboot sul dio della guerra Kratos. Ecco una guida con i videogame più interessanti dell’autunno con data di uscita, caratteristiche e compatibilità.

I videogiochi per console e Pc dell’autunno da comprare

1. The Last of Us Parte 1, il remake del cult di Naughty Dog

Poco più di una settimana separa i fan Naughty Dog dall’uscita di The Last of Us Parte 1, remake del cult per Ps3 del 2013 in uscita il 2 settembre. Con una grafica completamente migliorata, che sfrutterà al massimo la potenza di PlayStation 5 e i DualSense, il gioco riporterà ancora una volta l’attenzione su Joel ed Ellie. Il primo, un contrabbandiere di Boston, deve scortare in un mondo invaso dagli zombie la seconda, ragazzina di 14 anni il cui Dna potrebbe salvare il mondo. Lungo la strada incroceranno non solo creature terrificanti, ma anche la ferocia dell’uomo tornato allo stato di natura.

2. Splatoon 3, il ritorno dello sparatutto targato Nintendo

Pochi giorni dopo invece sarà il turno di Splatoon 3, nuovo capitolo dello sparatutto splatter di Nintendo che arriverà il prossimo 9 settembre. A cinque anni di distanza dal predecessore, conserverà il gameplay con le stesse tipologie di sfida già viste in passato. I giocatori potranno conoscere Splattonia, assolato deserto culla di mille battaglie. Dividendosi in squadre avversarie, ci si darà battaglia con armi ad inchiostro per macchiare gli avversari in laghi di vernice.

3. Session: Skate Sim, realismo a ritmo di musica punk

«Abbiamo l’obiettivo di portare ai giocatori la più pura esperienza dello skateboard e della sua cultura». Così gli sviluppatori di Crea-ture Studios hanno presentato Session: Skate Sim, nuovo capitolo dedicato al mondo dello skate. La giocabilità si concentrerà molto sul realismo, con opzioni di evoluzioni e scenari che ricalcheranno quelli visibili in tv o per strada. Colonna sonora a tinte punk per l’intera esperienza di gioco, come si intuisce da Nothing’s Gonna Stop di Nick Nolan nel trailer. Uscirà su Pc, PlayStation e Xbox il 22 settembre prossimo.

4. Fifa 23, il nuovo capitolo EA Sports con il ritorno della Juve

Dite finalmente addio al Piemonte Calcio. Da quest’anno con Fifa 23 la Juventus farà nuovamente ritorno in via ufficiale nel videogioco di calcio più famoso al mondo. Non dovrebbero esserci però le due romane, ancora esclusiva eFootball e Konami assieme a Napoli e Atalanta. Si tratterà inoltre dell’ultimo capitolo con licenza ufficiale della Fifa, dopo la cessazione dell’accordo con EA Sports a quasi 30 anni dall’esordio nel 1993. Intanto Fifa 23 porterà anche la grande novità del calcio femminile con la Coppa del mondo e diversi campionati. Uscirà il 30 settembre su tutte le console.

5. Overwatch 2, lo sparatutto a squadre che intende sfidare Fortnite

Entriamo nel mese di ottobre, con uscita fissata per martedì 4, grazie a Overwatch 2, lo sparatutto che vuole sfidare il regno di Fortnite. Nuovi e semplici personaggi conferiscono alla giocabilità un sapore ogni volta frenetico ma ugualmente divertente. Inoltre, si potrà assistere ad evoluzioni e migliorie nel corso del tempo. Blizzard, già alle spalle di cult come World of Warcraft, ha promesso mappe, eroi e modalità nei prossimi mesi. Inoltre, all’inizio sarà anche gratuito.

6. Gotham Knigts, il videogioco sugli eroi DC Comics ha una nuova data

Inizialmente previsto per il 25 ottobre, Gotham Knights approderà su store e scaffali dei negozi con quattro giorni di anticipo. Interactive Entertainment e Warner Bros Games hanno infatti optato per una nuova data forse per non accavallare l’uscita con God of War: Ragnarok, atteso cult di PlayStation. Il nuovo videogame sugli eroi della DC Comics vedrà la presenza di tutti i volti noti dell’universo di Batman. Personaggi giocabili saranno Robin, Nightwing, Batgirl e Red Hood. Antagonisti confermati sono Pinguino, Mr Freeze e Harley Quinn, mentre non ci sarà Joker. Sarà disponibile su Pc, Ps5 e Xbox Series S/X.

7. High on Life, lo sparatutto dai creatori di Rick & Morty

Il 25 ottobre invece, Xbox e Pc accoglieranno High on Life, il nuovo sparatutto di Justin Roiland, creatore della serie di animazione Rick & Morty. Protagonista della storia sarà un adolescente americano che ha da poco finito il liceo ma non ha lavoro e nemmeno grosse prospettive universitarie. La sua vita piatta e senza sbocchi però cambia improvvisamente con un’invasione aliena che cambia gli equilibri sulla Terra.

8. Sonic Frontiers, SEGA sfida Kratos con il nuovo capitolo open world

Se God of War: Ragnarok ha spaventato Gotham Knights, lo stesso non può dirsi di Sonic Frontiers. Il nuovo capitolo di SEGA infatti sbarcherà sugli store l’8 novembre, appena un giorno prima rispetto all’attesissimo videogame di Santa Monica Studios. La trama vedrà Sonic e i suoi amici raggiungere le Starfall Islands per investigare sulla sparizione di alcuni smeraldi. Scopriranno che l’evento misterioso vede la partecipazione sinistra del dottor Eggman alias Ivo Robotnik, che al cinema ha il volto di Jim Carrey.

9. God of War: Ragnarok, uno dei videogiochi più attesi dell’autunno

Bisognerà attendere il 9 novembre dunque per poter immergersi nuovamente nella mitologia norrena grazie a God of War: Ragnarok. Secondo capitolo del reboot di Santa Monica Studios, riporterà ancora una volta al centro il dio della guerra greco Kratos, ora catapultato in un mondo a lui estraneo. Con lui ci sarà il figlio Atreus, rivelatosi nelle scene conclusive del primo capitolo come uno degli dei più importanti del pantheon nordico. In cerca di risposte sull’arrivo del Ragnarok, serie di eventi catastrofici che porteranno alla lotta fra bene e male, Kratos e suo figlio visiteranno tutti i nove regni (si entrerà dunque ad Asgard) e incroceranno le spade nientemeno che con Thor.

10. Pokemon Scarlatto e violetto, il ritorno degli eroi di Nintendo

In autunno arriveranno infine anche due nuovi videogiochi della saga dei Pokemon, Scarlatto e Violetto. Annunciati lo scorso febbraio, approderanno il 15 novembre in esclusiva su Nintendo Switch con l’intento di fungere da collante fra nuovi affiliati e fan storici che vi giocano da decenni. La trama si svolgerà nella regione di Platea e metterà l’utente nei panni di uno studente d’Accademia alla ricerca di tesori e Pokemon per ottenere il titolo di campione.