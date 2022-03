La Fifa fa giocare la Russia come ‘RFU’: gelo con la Polonia

La Nazionale russa potrà giocare i match internazionali, ma a determinate condizioni: le partite casalinghe saranno in campo neutro ma senza inno né bandiera. E, soprattutto, niente ‘Russia’ ma ‘Unione Calcistica Russa’ (Football Union of Russia, RFU). La Fifa, alla fine, ha deciso di non escludere la Russia dai playoff validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar attenendosi alle linee guida del Cio. Una decisione soft – per usare un eufemismo – rispetto alle richieste di molti Paesi. Dopo Polonia e Svezia, infatti, anche la federcalcio della Repubblica Ceca ha annunciato che con la Russia non giocherà. «La violenza non è mai una soluzione», è scritto in una nota della massima organizzazione mondiale del calcio, «e la Fifa esprime la sua più profonda solidarietà a tutte le persone colpite da ciò che sta accadendo in Ucraina». «La Fifa continuerà il suo dialogo in corso con il Cio, la Uefa e altre organizzazioni sportive», ha aggiunto, «per determinare eventuali misure o sanzioni aggiuntive, compresa una potenziale esclusione dalle competizioni, che saranno applicate nel prossimo futuro nel caso in cui la situazione non migliorasse rapidamente».

La Polonia contro la Fifa

Dura la reazione della Polonia che ha giudicato la decisione della Fifa «completamente inaccettabile», aggiungendo che non affronterà la Russia negli spareggi di Coppa del mondo. «Non siamo interessati a partecipare a questo gioco di apparenze. La nazionale polacca non giocherà contro la Russia, indipendentemente dal nome della squadra», ha commentato a caldo Cezary Kulesza, a capo della della Federcalcio polacca

Today’s FIFA decision is totally unacceptable. We are not interested in participating in this game of appearances. Our stance remains intact: Polish National Team will NOT PLAY with Russia, no matter what the name of the team is. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 27, 2022

Kulesza ha poi aggiunto: «A causa della decisione vergognosa della FIFA, la FA polacca ha inviato oggi una lettera a tutte le federazioni d’Europa. Abbiamo presentato la nostra posizione e li abbiamo incoraggiati a stare al nostro fianco. Perché solo uniti saremo forti. Nessuna indulgenza per l’aggressione russa contro l’Ucraina»

Due to the disgraceful decision of FIFA, the Polish FA sent a letter today to all ⚽ federations in Europe. We presented our position and encouraged them to stand by our side. Because only united we will be strong. No indulgence for Russian aggression against Ukraine🇺🇦! — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 27, 2022

La Polonia avrebbe dovuto affrontare la Russia a Mosca il 24 marzo negli spareggi per i Mondiali di Qatar 2022. Anche la Svezia e la Repubblica Ceca hanno ribadito che non hanno alcuna intenzione di giocare contro i russi. Infatti, la vincente di Svezia-Repubblica Ceca dovrebbe affrontare nel turno decisivo la vincente tra Russia e Polonia.

