FIFA, Infantino al G20: «Cessate il fuoco durante i Mondiali»

Gianni Infantino chiede una tregua alla Guerra in Ucraina per la durata dei Campionati Mondiali di calcio in Qatar. Infatti, intervenuto al G20, il presidente della FIFA ha voluto fare un appello disperato al presidente russo Vladimir Putin affinché fermi l’avanzata offensiva dell’esercito russo sul suolo ucraino. La speranza del presidente FIFA è quella che lo sport possa fare da paciere e placare il conflitto che va avanti da mesi.

L’appello di Gianni Infantino per far finire la guerra

Le parole di Gianni Infantino sono state toccanti ed emozionanti. Il presidente della FIFA ha voluto lanciare un appello disperato, invocando una tregua che possa durare almeno un mese. Le sue parole al riguardo sono state: «Il mio appello a tutti voi è di pensare a un cessate il fuoco temporaneo per un mese, per la durata della Coppa del Mondo, o almeno alla realizzazione di alcuni corridoi umanitari o a qualsiasi cosa che possa portare alla ripresa del dialogo come primo passo verso la pace».

Infantino ha espresso queste parole durante il G20 che si è tenuto a Bali, in Indonesia. Per l’occasione, erano riuniti i più grandi leader mondiali anche se mancava Vladimir Putin, presidente della Russia. Ad ogni modo, Infantino ha voluto invocare una «tregua» tra Russia e Ucraina, sperando che il conflitto si fermi almeno per la durata dei Mondiali in Qatar.

Le parole del presidente FIFA sul calcio

Nel corso del suo intervento, Gianni Infantino ha voluto sottolineare anche un altro aspetto. Le sue parole sono state: «Non siamo così ingenui da credere che il calcio possa risolvere i problemi del mondo. Sappiamo che il nostro obiettivo principale come organizzazione sportiva è, e deve essere, lo sport. Il fatto che il calcio unisca il mondo può essere l’innesco di un gesto positivo».

Chissà se queste parole genereranno un effetto positivo per una tregua tra Russia e Ucraina.