Fifa, Blatter e Platini assolti dall’accusa di frode

Il tribunale penale federale di Bellinzona ha assolto l’ex presidente della Fifa Sepp Blatter e l’ex presidente della Uefa Michel Platini dall’accusa di truffa ai danni della massima organizzazione calcistica mondiale. Per i due è stato anche stabilito il riconoscimento di un indennizzo. La pubblica accusa aveva chiesto per entrambi un anno e otto mesi di reclusione con la condizionale, per un pagamento di due milioni di franchi concesso a Platini nel 2011 e ritenuto ingiustificato.

Platini e Blatter, il pagamento ritenuto ingiustificato dal pm

Platini, che nel 2011 era a capo dell’Uefa, era accusato di aver percepito illegalmente, a spese della Fifa, il pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri (1,8 milioni di euro) da parte di Blatter, all’epoca numero uno della Federcalcio internazionale. A Platini erano stato contestati i reati di truffa, eventuale concorso in appropriazione indebita e in subordine di concorso in amministrazione infedele, in particolare sotto forma di complicità, nonché di falso in documenti. Blatter era invece accusato di truffa, eventuale appropriazione indebita e in subordine di amministrazione infedele e falso in documenti.

Platini: «La verità è venuta alla luce. Ho vinto una prima partita»

Secondo l’accusa, il compenso versato all’ex calciatore della Juventus era illegittimo, in quanto aveva lo scopo di convincerlo a non candidarsi a presidente della Fifa, in sostituzione dello stesso Blatter. Per la difesa, invece, si trattava di un pagamento perfettamente regolare, legato a un gentlemen’s agreement stipulato oralmente tra i due, relativo allo stipendio di Platini e versato in questa modalità in quanto le finanze Fifa non avevano permesso il versamento in precedenza. «La verità è venuta alla luce. La mia lotta è una lotta contro l’ingiustizia. Ho vinto una prima partita. In questo caso, ci sono colpevoli che non si sono presentati durante questo processo. Non mi arrenderò e andrò fino in fondo nella mia ricerca della verità», ha dichiarato Platini in una nota. «Passare dall’essere una leggenda del calcio mondiale a un diavolo è molto difficile, soprattutto quando lo si fa in modo totalmente ingiusto».