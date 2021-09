Fifa Dance

Blur, Billie Eilish, Gorillaz. È lunga la lista dei grandi artisti che hanno prestato un loro singolo alla soundtrack di Fifa. Il noto videogame calcistico di EA Sports si appresta a tornare su tutte le console, da Playstation 5 a Xbox Series X, il prossimo primo ottobre con la nuova edizione. Ora intanto, sul sito ufficiale della casa di produzione, ne è stata rivelata la colonna sonora, un mix fra artisti affermati e nuove promesse della musica.

Fifa ’22: star ed emergenti per un totale di 122 artisti e 27 nazionalità diverse

Presentata come «la più imponente della storia del videogame», conta 122 artisti provenienti da 27 nazioni differenti. Stride l’assenza dell’Italia (presente nel 2021 con No14 di Tha Supreme), ma il menu con cui divertirsi fra un match e l’altro è veramente ricco. Disponibile già da ora su Spotify ed Apple Music, vanta più generi che spaziano dai ritmi martellanti a quelli più soft. Accanto a superstar internazionali come gli svedesi Swedish House Mafia e la rapper inglese Little Simz c’è spazio anche per alcuni giovani artisti emergenti. Si va dal newyorkese Casper Caan agli australiani Bloodmoon con il loro alternative rock, fino alla britannica Willow Kayne. «È un onore entrare in Fifa 22», ha detto la cantante, ricordando come far parte del gioco sia ormai un punto fermo della lista dei desideri di ogni giovane artista. Innamorata di Sex Pistols, Gorillaz e James Brown, ha realizzato il singolo Two Seater con cui si è presa una rivincita contro coloro che non hanno saputo apprezzarla. «Rappresenta la mia vendetta verso chi non ha mai creduto in me».

Il brano, pubblicato lo scorso aprile, oggi conta “appena” 60 mila visualizzazioni, ma è verosimile che crescano in concomitanza con l’uscita del videogame. Con oltre 325 milioni di copie vendute (dati aggiornati a Fifa 21), la saga di Electronic Arts ha saputo dare lustro e gloria a numerosi artisti. È quello che spera anche il giovane VIC, rapper britannico presente con la sua A Teen. «Mi sento un po’ come Davide contro Golia», ha detto alla Bbc. «Tutti hanno paura di fallire, ma bisogna avere la forza di non mollare». VIC ha lavorato per mesi durante la notte nella speranza di creare il sound perfetto e oggi la sua canzone vanta 300 mila visualizzazioni su Youtube.

Nel corso degli anni sono tante le canzoni entrate nell’immaginario collettivo. Ecco le migliori secondo la Bbc.

Fifa, le migliori canzoni inserite nel celebre videogame

1. Fifa ’98: Blur, Song 2

Fra le canzoni forse più famose delle soundtrack Fifa c’è Song 2 dei Blur, presente nell’album omonimo della band britannica del 1997 e nel videogame del ’98. Un brano molto breve – dura infatti solo 2 minuti e 2 secondi – reso celebre dal grido iniziale di Damon Albarn. Particolare anche il suo titolo: Song 2 è infatti il nome provvisorio dato al brano prima della pubblicazione, poi rimasto anche in via ufficiale.

2. Fifa 2002: Gorillaz, 19-2000

Più recente è invece 19-2000, brano dei Gorillaz inserito nella soundtrack di Fifa 2002. La canzone, che vanta la partecipazione di due vocalist esterne al gruppo, è parte del primo album in studio della band, uscito con il titolo omonimo nel 2001 e capace di far conoscere al mondo l’emblematico stile ancora oggi molto apprezzato

3. Fifa ’09: MGMT, Kids

Per trovare un altro simbolo musicale, bisogna fare un salto di sette anni e prendere in mano Fifa 09. Qui è possibile ascoltare, mentre si decide di usare il Barcellona di Messi o il Real Madrid del neo acquisto Cristiano Ronaldo, il brano Kids. L’opera degli statunitensi MGMT è presente anche nella colonna sonora di Forza Horizon 4 (fra i migliori giochi di categoria secondo Wired) e in quella del film Whip It. Ne hanno fatto un remix persino i Pet Shop Boys.

4. Fifa ’14: John Newman, Love me again

Altri cinque anni in avanti e nuova console. Su PS4 la saga calcistica di Electronic Arts esordì con Fifa 14, gioco che presentava nella soundtrack anche Love me again di John Newman. L’artista britannico, classe ’90, ha ottenuto il successo proprio grazie a questo singolo, estratto dal suo album d’esordio Tribute.

5. Fifa ’20: Billie Eilish, You Should See Me in a Crown

Fifa 20 ha avuto tanti pregi, soprattutto a livello di motion capture e movimenti iper realistici, tra cui anche quello di accogliere nella sua soundtrack una delle artiste più note del panorama mondiale. Il titolo EA infatti presentava You Should See Me in a Crown, brano di Billie Eilish scritto dalla stessa artista americana assieme al fratello Finneas O’Connell e contenuto nel suo album d’esordio. Il singolo è ispirato alla serie tv Sherlock con Benedict Cumberbatch, dato che riprende un dialogo dell’ispettore con la sua nemesi Moriarty. In Fifa ’20 sono presenti anche altri due singoli molto apprezzati dal pubblico: The Runner della band indie rock britannica Foals e Same old Story del rapper Skepta.