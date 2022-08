Un fidanzato per mia moglie stasera su Nove: trama, cast e curiosità

Stasera 16 agosto, alle 21,25 su Nove, arriva Un fidanzato per mia moglie, film del 2014 di Davide Marengo. La trama racconta una coppia in crisi, dove il marito intende chiedere la separazione ma non ha il coraggio di farlo. Per questo ingaggia un noto playboy per sedurre la moglie e farsi così lasciare da lei. Nel cast Luca e Paolo, Geppi Cucciari, Dino Abbrescia e il duo Ale e Franz. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Nove o tramite la piattaforma Discovery+.

Un fidanzato per mia moglie, trama e cast del film stasera 16 agosto 2022 su Nove

La trama del film di Marengo inizia con Camilla (Geppi Cucciari) che lascia la sua amata Sardegna per trasferirsi a Milano, dove sta per sposare Simone (Paolo Kessisoglu). Per abbracciare la nuova vita deve così abbandonare famiglia, amici e soprattutto il lavoro come dj e speaker radiofonica che ha amato da piccola. L’idillio d’amore però non dura molto. Dopo due anni, la convivenza è ormai ai ferri corti e i due entrano in crisi profonda. Simone vorrebbe riprovarci, ma Camilla che non ha mai amato la città lombarda vorrebbe sembra intenzionata a lasciar perdere. Dopo un primo appuntamento in tribunale per la separazione, i due però accettano di seguire una terapia di coppia e valutare una riappacificazione.

Grazie al loro racconto, che ricostruisce tramite flashback la loro storia sentimentale, è possibile così capire le ragioni che hanno portato alla frattura, scoprendo che le cose non sono proprio come sembrano. Simone infatti, incapace di attirare a sé la moglie, ha ceduto al consiglio di divorziarsi offertogli dall’amico Carlo (Dino Abbrescia). Incapace di mollare la moglie per mancanza di coraggio, si è rivolto al Falco (Luca Bizzarri), playboy ormai però in decadenza, affinché potesse sedurre Camilla e spingerla a lasciarlo. Il risultato però si è rivelato ben diverso dalle aspettative. Nel cast anche Ale e Franz nei panni di Gianluca ed Ernesto, coppia gay che appare in alcune scene secondarie del film.

Un fidanzato per mia moglie, qualche curiosità sul film stasera 16 agosto 2022 su Nove

Uscito in sala il 30 aprile 2014, il film di Marengo ha incassato 1,7 milioni di euro in tre settimane di programmazione, di cui 862 mila euro nel weekend di apertura. Fredda la critica, dato che su Imdb ha un voto di 5,4 su 10. Si tratta del remake di un originale argentino Un novio para mi mujer di Juan Taratuto con Valeria Bertuccelli e Gabriel Goity. Nel film compaiono anche Ale e Franz, duo di comici divenuto celebre per gli sketch di Zelig. I due, qui nei panni di una coppia gay, giocano spesso a basket con il protagonista e hanno detto di aver seguito un rigido allenamento per mettersi in forma.