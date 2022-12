Fidanzati uccisi in Inghilterra, arrestato Andrea Cardinale: chi è

È stato arrestato dalla polizia inglese il palermitano Andrea Cardinale: 21 anni, è sospettato di aver ucciso il collega e coinquilino messinese Nino Calabrò, così come la sua ragazza Francesca Di Dio, arrivata nel Regno Unito per trascorrere insieme a lui le vacanze natalizie. In un riserbo totale, la polizia britannica sta cercando di ricostruire la dinamica e il movente del duplice delitto, avvenuto a Thornaby-on-Tees, piccolo comune di 25 mila abitanti nella contea del North Yorkshire.

Cardinale, 21 anni, aveva cominciato a fare il croupier grazie a Calabrò

Cardinale era coinquilino di Calabrò o, quanto meno, lo era stato in passato. Il giovane soffre di problemi psichici, pare di crisi depressive. Proprio grazie all’aiuto del giovane messinese Nino, aveva cominciato a fare il croupier. Stando alle indagini avrebbe colpito l’amico e la sua fidanzata Francesca con un martello, per motivi che restano ancora misteriosi.

LEGGI ANCHE: Ragazzi italiani di 20 e 23 anni uccisi in Germania: fermato lo zio di lei

È stato il padre del ragazzo arrestato ad avvertire la polizia

Sarebbe stato il padre del ragazzo fermato per l’assassinio a fare trovare agli investigatori i corpi delle vittime. L’uomo sarebbe andato in Inghilterra a trovare il figlio e la sera prima del delitto lo avrebbe incontrato, in compagnia della coppia poi uccisi. Il giorno dopo avrebbe provato invano a chiamare il figlio Andrea e, non avendo avuto risposta, sarebbe andato a cercarlo nella casa che condivideva con Nino. Non è chiaro se sia entrato nell’appartamento o se abbia chiesto ad amici di verificare cosa fosse accaduto. Non avendo contatti nel Regno Unito, avrebbe chiamato un amico poliziotto che lavora alla Questura di Milano, il quale avrebbe allertato immediatamente i colleghi della seconda divisione Interpol del Servizio Cooperazione internazionale di Polizia, che sono intervenuti insieme ai colleghi inglesi.