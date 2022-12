Fidanzati siciliani trovati morti in Inghilterra: si indaga per omicidio

Due giovani originari della provincia di Messina sono stati trovati senza vita all’interno di un appartamento a Thornaby-on-Tees. Si tratta di un piccolo comune di soli 24.741 abitanti, nella contea del North Yorkshire, in Inghilterra. Lì Nino Calabrò, nato a Barcellona Pozzo di Gotto, lavorava ormai da tempo nel settore della ristorazione. Con lui per festeggiare il Natale insieme c’era la fidanzata, anche lei poco più che ventenne, Francesca Di Dio, nata a Montagnareale. La notizia è rimbalzata oggi sui quotidiani nazionali e locali, ma il ritrovamento risale a ieri, mercoledì 21 dicembre, intorno alle 14. Si indaga su quanto accaduto.

La vicenda: i due giovani non rispondevano al telefono

Tutto è nato dalle mancate risposte dei giovani alle chiamate dei genitori. Nino e Francesca si erano ritrovati per le festività, ma le rispettive famiglie si sono allarmate per quelle telefonate cadute nel vuoto. E così alcuni amici si sono recati nell’abitazione a Thornaby-on-Tees, dove hanno trovato i corpi dei giovani senza vita. Adesso si indaga. Le autorità avrebbero già fermato un ragazzo di 21 anni, con l’accusa di omicidio. Sui media britannici sono rimbalzate soltanto poche dichiarazioni ufficiali, ma la ricostruzione delle dinamiche e del movente non è del tutto chiara.

L’ufficiale investigativo: «Chi ha visto qualcosa parli»

Tra le dichiarazioni principali, riprese in Italia da Repubblica, c’è quella dell’ufficiale investigativo Peter Carr, che svela anche il possibile orario dell’omicidio: «Un uomo e una donna purtroppo, sono morti. E un uomo rimane in custodia di polizia, in relazione all’incidente. Vorrei rivolgere un appello a chiunque sia passato davanti agli appartamenti di Thornaby Road, precedentemente noto come The Royal George Pub, tra le 10 e le 11 di mercoledì 21 dicembre. Se qualcuno stava passando e ha visto qualcuno agire in modo sospetto o qualsiasi attività sospetta, per favore, ci contatti».