L’europarlamentare Carlo Fidanza si è autosospeso da Fratelli d’Italia. L’autosospensione arriva dopo la messa in onda, da parte della trasmissione televisiva Piazza Pulita dell’inchiesta condotta da Fanpage circa i finanziamenti irregolari che il capo delegazione forzista a Bruxelles avrebbe favorito.

Il partito, dal canto suo, ha fatto sapere mediante un comunicato di volere il girato completo prima di prendere provvedimenti sui dirigenti coinvolti dal caso.

Tramite un comunicato Fidanza fa sapere: «Dopo aver visto il servizio confezionato ieri sera da Fanpage e mandato in onda da Piazza Pulita voglio ribadire che non ho mai ricevuto finanziamenti irregolari. Nello specifico, in più occasioni che purtroppo non sono state mandate in onda, ho ribadito al “giornalista infiltrato” che asseriva di voler contribuire alla campagna elettorale di una candidata la necessità di farlo secondo le modalità previste dalla normativa vigente».

L’eurodeputato ha poi aggiunto: «Il fatto che questi ulteriori colloqui non siano stati trasmessi la dice lunga sulla serietà di questa inchiesta e contribuisce a dare di me e della mia attività politica un’immagine totalmente distorta. A tutela della mia reputazione mi riservo di adire la giustizia civile e penale. Mi avvicino ai 30 anni di impegno politico, senza mai una macchia e sempre a testa alta».

Cosa dice l’inchiesta

L’inchiesta condotta da Fanpage si intitola Lobby nera ed è incentrata sui presunti legami tra il partito guidato da Giorgia Meloni e gruppi neofascisti e neonazisti milanesi che avrebbero esercitato pressioni e azioni di lobby su Fratelli D’Italia.

In una parte di video mandato in onda da La7 viene mostrato l’eurodeputato Carlo Fidenza e si sostiene che egli sia vicino al mondo delle estreme destre milanesi. Inoltre l’inchiesta mostrerebbe un Fidenza intento a spiegare al giornalista infiltrato le modalità per finanziare illecitamente il partito sfruttando l’influenza delle lobby nere.

«Non c’è e non c’è mai stato in me alcun atteggiamento estremista, razzista o antisemita» ha concluso Fidanza.