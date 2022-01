Ficarra e Picone: veri nomi e vita privata

Ficarra e Picone sono due comici, attori e registi palermitani che si sono imposti in più occasioni al pubblico italiano. Sono note le loro partecipazioni in televisione da Zelig, a Striscia la Notizia, e i loro lavori destinati al grande e piccolo schermo, come i film Il 7 e l’8 e Nati Stanchi.

Sono tornati alla ribalta grazie alla loro serie lanciata su Netflix, che sarà tradotta in ben 190 Paesi: Incastrati. Ma cosa si sa della vita privata di Ficarra e Picone? Ecco svelti tutti i segreti.

I veri nomi di Ficarra e Picone

Ficarra e Picone è il duo comico composto dai palermitani Salvatore Ficarra e Valntino Picone. Nati entrambi nel 1971, si sono conosciuti a Taormina nel 1993. Allora Ficarra lavorava come animatore e Picone era in vacanza nella località turistica.

Immediatamente hanno formato il gruppo comico Chiamata Urbana Urgente, del quale facevano parte inizialmente anche Salvatore Borrello e Mauro Busalacchi. Tempo dopo, nel 1998, Borrello e Busalacchi hanno lasciato il quartetto che è diventato il duo noto Ficarra e Picone. Da allora i due amici e colleghi palermitani hanno fatto molta strada. La loro fama è esplosa sul palco di Zelig, lo show in cui portavano i loro esilaranti sketch.

Poi Ficarra e Picone sono approdati al cinema, sfondando al botteghino con i film come Il 7 e l’8, La matassa, Andiamo a quel paese e L’ora legale. Il primo Gennaio 2022 è invece uscita su Netflix la loro prima serie tv, una commedia degli equivoci che sta scalando le classifiche del colosso dello streaming. Incastrati, infatti, verrà tradotta in 190 Paesi.

La vita privata

Salvatore Ficarra e Valentino Picone sono entrambi molto riservati per quanto riguarda la vita privata. Ficarra è sposato con Rossella Leone, con la quale ha avuto due figli. Vincenzo è nato nel 2006, mentre Tommaso nel 2008. La coppia è andata all’altare nel 2006, con una cerimonia privata a Corato, in Puglia, città natale di Rossella Leone. La moglie di Ficarra ha recitato accanto all’attore siciliano in un piccolo ruolo nel film Anche se è amore non si vede.

Sulla vita privata e sentimentale di Picone, invece, non si ha alcuna informazione. Alcune pagine di cronaca rosa ipotizzano che il comico abbia una compagna, ma che preferisca tenere la relazione lontano dai riflettori.

