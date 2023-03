La Fiat non sarà più sponsor della Figc

John Elkann ha deciso: la Fiat non sarà più top sponsor della FIGC. Niente rinnovo del contratto e, soprattutto, rubinetti chiusi. Così la Nazionale è stata costretta a trovarsi un sostituto che, ironia della sorte, è la Volkswagen come annunciato dal presidente della Federazione Gabriele Gravina. Proprio un marchio tedesco, e tanti saluti alla Germania, storica rivale calcistica degli Azzurri. Non è ancora noto se lo strappo sia dovuto solo a strategia di marketing oppure, più probabile, dipenda dalla rottura tra la FIGC e la Juventus per il caso plusvalenze e stipendi. La penalizzazione della Juventus, se confermata, stravolgerebbe completamente la classifica finale di Serie A. Il club si è appellato al Collegio di Garanzia del CONI e l’ufficialità non arriverà prima di metà aprile. La data cerchiata in rosso è il 19, quando verrà emanata la sentenza. Una decisione che potrebbe rivoltare il tavolo. «Purtroppo ci troviamo ciclicamente ad affrontare momenti di fibrillazione all’interno del sistema che danneggiano l’immagine del nostro calcio», aveva commentato pochi giorni fa Gravina al Mattino parlando del caso Juve. «La giustizia sportiva sta facendo il suo corso, non spetta a me entrare nel merito del procedimento. L’obiettivo della FIGC è l’aver creato un sistema di regole che consenta di arrivare a un giudizio certo in tempi rapidi, sempre tutelando il diritto alla difesa».

L’accordo tra la divisione italiana del brand di Wolfsburg e la Federazione Italiana Giuoco Calcio prevede una partnership per il biennio 2023-2024 che vedrà il marchio tedesco al fianco degli Azzurri e delle Azzurre in occasione dei più importanti appuntamenti calcistici internazionali. Mentre l’ultimo accordo con la Fiat era stato siglato nel 2019 e prevedeva che il marchio italiano fosse Top Partner e Auto Ufficiale degli Azzurri per ulteriori quattro anni. Oltre alla fornitura di una flotta di vetture per accompagnare lo staff FIGC in occasione delle partite ufficiali, delle amichevoli e dei ritiri. La partnership farà il suo esordio stasera al Maradona di Napoli, in occasione di Italia-Inghilterra, sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024. «La Nazionale identifica il calcio che unisce sotto la stessa bandiera, che accende entusiasmo ed emozioni in ognuno di noi», ha dichiarato Andrea Alessi, direttore di Volkswagen Italia. «Una passione ampia, condivisa e ben presente nel nostro Dna di brand popolare, sempre al lavoro per poter offrire a tutti automobili con le migliori tecnologie disponibili. L’accordo con la FIGC rafforza lo storico impegno di Volkswagen nel calcio, in Italia ma anche a livello internazionale». «È un onore per la FIGC tornare a legare il proprio brand con un marchio prestigioso come Volkswagen che ogni giorno scrive la storia dell’automotive», ha invece commentato Gravina. «Innovazione, qualità e affidabilità sono le caratteristiche che ci uniscono e che valorizzeremo grazie all’attività delle Nazionali Azzurre e realizzando nuove progettualità. Siamo ansiosi di scrivere insieme un nuovo racconto, che ci auguriamo vincente come quello indimenticabile di Germania 2006».