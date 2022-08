La fiamma nel logo di Fratelli d’Italia: tutti chiedono a Giorgia Meloni di toglierla

A poche settimane dalle elezioni del prossimo 25 settembre, tiene banco il dibattito intorno alla fiamma sul logo di Fratelli d’Italia. Le polemiche si sono aperte dopo le parole della stessa leader Giorgia Meloni all’interno di un messaggio rivolto alla stampa nazionale. «La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia ormai da decenni, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi anti-ebraiche», ha dichiarato. Parole a cui è seguita l’immediata richiesta di Andrea Romano di togliere la fiamma del Movimento Sociale Italiano dal logo di Fratelli d’Italia. Alle tante personalità che hanno seguito Romano, chiedendo a Giorgia Meloni di far seguire i fatti alle parole, c’è anche Liliana Segre, che oggi ha lanciato il suo appello.

Segre a Meloni: «Partiamo dai fatti, tolta la fiamma dal logo»

Liliana Segre è intervenuta su Pagine Ebraiche in merito all’acceso dibattito apertosi dopo le parole di Giorgia Meloni sul fascismo. «Nella mia vita ho sentito di tutto e di più, le parole pertanto non mi colpiscono più di un tanto. A Giorgia Meloni dico questo: inizi dal togliere la fiamma dal logo del suo partito», ha dichiarato, «partiamo dai fatti, non dalle parole e dalle ipotesi». L’appello è simile a quello del deputato del Pd Andrea Romano: «Davvero la Meloni vuole consegnare il fascismo alla storia, come ha annunciato ieri? Ha un’occasione d’oro per dimostrarlo. Domani si presentano i simboli elettorali: faccia togliere dal simbolo di Fratelli d’Italia la fiamma del Movimento Sociale Italiano. Perché quella fiamma, come Giorgia Meloni sa perfettamente, è da sempre un riferimento esplicito alla fiammella che arde sulla tomba di Benito Mussolini e per questo è il principale simbolo del neofascismo italiano».

Da Boldrini a Orlando: chi ha chiesto a Meloni di togliere la fiamma

Non soltanto Liliana Segre e Andrea Romano sono intervenuti sulla vicenda. Dopo il deputato del Pd, infatti, è stata Laura Boldrini a chiedere a Giorgia Meloni «perché nel simbolo di Fratelli d’Italia compare la fiamma tricolore, raffigurazione del regime che risorge dalla tomba del dittatore». Commento tagliente anche da parte del ministro del lavoro Andrea Orlando, che parla delle parole sul fascismo della leader di FdI: «Se fosse stato fatto qualche settimana prima sarebbe stato più credibile e se si superasse la fiamma tricolore nel simbolo sarebbe meglio». A chiedere l’eliminazione della fiamme sono stati anche la vicepresidente dell’Emilia Romagna, Elly Schlein e il presidente della commissione Giustizia alla Camera, Mario Perantoni.

Calenda e Renzi difendono Giorgia Meloni

A difendere Giorgia Meloni, poi, sono Carlo Calenda e Matteo Renzi, che hanno dichiarato la propria soddisfazione per le parole della leader di FdI sulla stampa estera. Il primo ha spiegato che per lui «non c’è un pericolo di fascismo. Il pericolo della destra è il pericolo dell’anarchia gestionale e del fatto che sono alleati di Orbán. Io non ho nemici politici, ho persone avversarie che la pensano diversamente». Il secondo è dello stesso avviso: «Dire che Meloni è fascista è un errore. Ha ragioni culturali che non sono le mie, non è all’altezza di fare la premier per le sue idee economiche e per i suoi alleati».