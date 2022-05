Sanremo ’72, stasera su Rai1 un docufilm sul Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo ai raggi X. Questo l’obiettivo di Sanremo ’72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto, il docufilm sulla kermesse musicale del Teatro Ariston in onda su Rai1. Stasera 15 maggio alle 21,50, dopo la conclusione de I Soliti Ignoti, sarà possibile scoprire alcuni segreti della rassegna a quasi 100 giorni (99 per l’esattezza) dalla finalissima del 5 febbraio scorso che incoronò Mahmood e Blanco con la loro Brividi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Sanremo ’72, le anticipazioni del docufilm stasera 15 maggio 2022 su Rai1

A 24 ore di distanza dalla finalissima dell’Eurovision, in onda su Rai1 Sanremo ’72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto. Il progetto intende curiosare dietro le quinte della rassegna al Teatro Ariston, svelando curiosi aneddoti e retroscena dello spettacolo più amato della tv italiana. Sarà possibile vedere le emozioni dei cantanti protagonisti, ma anche i preparativi di Amadeus e Fiorello, conduttori della serata d’esordio. Sfruttando l’espediente narrativo di un drone che, simbolicamente, entra nelle case dei telespettatori, sarà possibile vedere il pubblico davanti alla tv. Tra tifo per il proprio beniamino e balli delle migliori canzoni del Festival, nessuno è stato fermo. Un nuovo punto di vista per raccontare cosa significa Sanremo per la popolazione italiana, soprattutto dopo due anni di pandemia che ne hanno minato salute e stato d’animo.

Il docufilm Sanremo ’72 sarà ovviamente occasione per ascoltare ancora una volta i brani che hanno animato le serate del Festival. Si comincerà con Brividi di Mahmood e Blanco, vincitori della rassegna, capace di raggiungere le vette della classifica di Spotify tra i brani più ascoltati. Enorme successo anche per Elisa e la sua O forse sei tu e per l’intramontabile Gianni Morandi. Con la sua Apri tutte le porte ha fatto ballare il Teatro Ariston e i telespettatori sui divani, vincendo poi la serata delle cover con l’amico Jovanotti. Come dimenticare poi Tananai, ultimo in graduatoria, che ha fatto della sconfitta il suo più grande successo dell’anno, spopolando in rete con la sua Sesso occasionale.