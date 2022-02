Festival di Sanremo stasera su Rai1: cantanti e ospiti della prima serata

L’attesa giunge al termine, finalmente ci siamo. Stasera 1 febbraio, alle 20,40 su Rai1, avrà inizio la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Alla conduzione ci sarà per la terza volta consecutiva Amadeus, in qualità di direttore artistico della rassegna. Al suo fianco Ornella Muti, prima di cinque donne che affiancheranno il presentatore, e Fiorello. In gara 12 dei 22 concorrenti e vari ospiti, tra cui i Maneskin, campioni della passata edizione. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Festival di Sanremo, chi sono i 12 concorrenti in gara stasera 1 febbraio 2022 su Rai1

Il palco dell’Ariston si appresta ad accogliere i primi dodici big che si contenderanno la vittoria finale. La scaletta ufficiale sarà disponibile soltanto a poche ore dalla diretta, ma è già noto l’elenco in ordine alfabetico. A votare le loro esibizioni sarà la sala stampa, equamente divisa fra carta stampata, radio ed emittenti televisive. Il Festival di Sanremo accoglierà dunque Achille Lauro con la sua Domenica, Ana Mena con Duecentomila ore e Dargen D’Amico, che canterà Dove si balla. Tra le esibizioni più attesa c’è quella di Gianni Morandi, che si esibirà con Apri tutte le porte scritta da Jovanotti. Spazio anche a Giusy Ferreri con Miele e a La rappresentante di Lista, che tornerà all’Ariston con Ciao ciao.

La suddivisione degli artisti in gara tra la prima e la seconda serata di #Sanremo2022 pic.twitter.com/rDqHPjSsOA — Festival di Sanremo (@SanremoRai) January 30, 2022

In fermento anche i fan di Mahmood, vincitore dell’edizione 2019, e Blanco. I due sono, assieme a Elisa che suonerà domani, i favoriti per i bookmakers con la loro Brividi. Sul palco stasera anche Massimo Ranieri che si esibirà Lettera di là del mare, Michele Bravi che suonerà L’inverno dei fiori e Noemi con la sua Ti amo non lo so dire. Infine performance anche per Rkomi con Insuperabile e Yuman, primo dei tre vincitori di Sanremo Giovani in gara, che canterà Ora è qui.

Festival di Sanremo, chi sono i conduttori e gli ospiti della prima serata

Cresce l’attesa anche per i tanti ospiti della serata. Al fianco di Amadeus, tornerà sul palco dell’Ariston anche Fiorello, già spalla del conduttore nelle precedenti edizioni. Lo showman sarà protagonista di varie incursioni, anche se la sua presenza si preannuncia diversa rispetto all’anno scorso. Alla guida della prima serata anche Ornella Muti, prima delle cinque donne che si avvicenderanno sul palco.

Come sempre, però, vera protagonista della serata sarà la musica. Oltre ai concorrenti in gara, spazio per alcuni ospiti speciali, pronti a infiammare l’Ariston. Torneranno al Festival di Sanremo i Maneskin, vincitori della scorsa edizione con Zitti e buoni e reduci da un giro per il mondo colmo di successi. Oltre a Damiano & Co. ci saranno anche i Meduza, trio di producer italiani tra i più ascoltati al mondo e attualmente in rotazione su tutte le radio con Tell It to My Heart. Infine, in scena anche gli attori Raoul Bova e Nino Frassica, che presenteranno la nuova stagione di Don Matteo, l’ultima di Terence Hill. Completa il cast di ospiti il tennista Matteo Berrettini, neo numero 6 del ranking Atp mondiale.