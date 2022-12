Festival di Sanremo 2023, i titoli delle canzoni in gara

È Gianmaria con La città che odi il vincitore di Sanremo Giovani. Con lui, già visto a X Factor, conquistano un posto nella gara del Festival 2023 anche Shari, i Colla Zio, Sethu, Will e Olly. Niente da fare per Giuse The Lizia, Maninni, Fiat 131, Romeo & Drill, Mida e Noor, che hanno finito la loro corsa ieri sera. Nel corso della finale, andata in onda sulla Rai dal Teatro del Casinò di Sanremo, i 22 Big già annunciati in gara il 4 dicembre hanno rivelato il titolo del brano che porteranno sul palco dell’Ariston a febbraio.

Sanremo, i titoli delle canzoni in gara

Ultimo è stato il primo ad annunciare il nome del brano: Alba. Dopo di lui, Tananai, arrivato ultimo al Festival del 2022: tra pochi mesi canterà Tango. Poi Madame con Il bene nel male; Giorgia con Parole dette male; Mr. Rain con Supereroi; Elodie con Due; Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato. Marco Mengoni canterà Due vite, Anna Oxa Sali (canto dell’anima), Lazza Cenere e Mara Sattei Duemila minuti, scritta da Damiano David dei Maneskin.



All’Ariston vedremo poi i Modà con Lasciami, Paola & Chiara con Furore, Colapesce e Dimartino con Splash, Leo Gassmann con Terzo cuore e gli Articolo 31 con Un bel viaggio. Ma anche Ariete con Mare di guai, i Cugini di Campagna con Lettera 22 (scritta da La Rappresentante di Lista), Levante con Vivo, Coma_Cose con L’addio, Lda con Se poi domani e Rosa Chemical con Made in Italy.

I brani dei sei Giovani promossi tra i Big

Ai brani dei 22 big si aggiungono le nuove canzoni che i sei artisti promossi dai Giovani ai “grandi” canteranno all’Ariston a febbraio: Gianmaria porterà Mostro, Shari Egoista, Sethu Cause perse, Will Stupido, i Colla Zio Non mi va e Olly Polvere.