Festival di Sanremo 2023: scaletta, cantanti e ospiti della terza serata

Dopo aver ascoltato tutti i brani dei cantanti in gara suddivisi in due tranche, durante la terza serata del Festival di Sanremo 2023 gli spettatori avranno modo di riascoltarli tutti insieme. Come da tradizione degli ultimi anni, il giovedì vengono infatti riproposte tutte le canzoni dei big per un secondo ascolto. La differenza con le prime due serate è che, oltre ai giornalisti della sala stampa, voteranno anche la giuria demoscopica e il pubblico da casa tramite televoto – si potrà votare mandando un SMS al 4754751 con il codice corrispondente all’artista o chiamando da fisso al 894001. La co-conduttrice che affiancherà Amadeus e Gianni Morandi sarà la pallavolista Paola Egonu, mentre tra gli ospiti c’è grande attesa per i Maneskin, di nuovo sul palco dell’Ariston dopo la vittoria all’edizione 2021 e all’Eurovision Song Contest dello stesso anno. Come di consueto, sarà possibile seguire la kermesse sia in televisione su Rai 1 che in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

I cantanti della terza serata di Sanremo 2023

Dal momento che non è ancora noto l’ordine di uscita dei cantanti, che dovrebbe essere annunciato durante la consueta conferenza stampa delle 12 che si tiene al Casinò, si riporta di seguito l’elenco in ordine alfabetico degli artisti che si esibiranno stasera con a fianco il titolo del relativo brano:

Il voto sarà affidato per il 50 per cento al televoto e per l’altro 50 per cento alla giuria demoscopica. Al termine della serata verrà stilata una classifica complessiva delle 28 canzoni in gara risultata dalla media tra le percentuali complessive ottenute nel corso della terza serata e quelle ottenute nelle serate precedenti. Non dovrebbe essere quindi mostrata al pubblico la classifica parziale della sola serata, ma soltanto la complessiva delle tre serate già svolte.

Co-conduttrice e ospiti della terza serata di Sanremo 2023

Dopo Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, la co-conduttrice che presenterà la kermesse insieme ad Amadeus e Gianni Morandi sarà Paola Egonu. Opposto della Nazionale Italiana di Volley, la pallavolista salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston e pronuncerà un monologo con l’obiettivo di risanare i rapporti con gli italiani che si sono sentiti offesi dalle sue accuse di razzismo. Dopo la manifestazione dei Mondiali di pallavolo (settembre 2022), la sportiva si era infatti lasciata andare ad un duro sfogo, figlio della delusione per non avere vinto l’oro, parlando di attacchi razzisti ed omofobi e generando un disappunto da parte dei tifosi della pallavolo. «Sento la necessità di dover chiarire certe cose, quello che è successo. Sono idee che non mi appartengono. Non ha molto senso dirlo così, non è che abbia commesso un crimine e ci tengo a ribadirlo. Voglio chiarire il fatto che non odio gli italiani e l’Italia non mi odia. In quel momento, quando mi sono sfogata mi sentivo fragile, non volevo offendere. Adesso avrò un’ulteriore occasione per chiarirlo», ha dichiarato in una recente intervista.

Per quanto riguarda il look, la campionessa indosserà Emporio Armani sia per l’abito che per le scarpe. Per il make-up è stata scelta la linea di Giorgio Armani Beauty mentre per i gioielli la scelta è ricaduta su Pomellato.

Spazio infine a due super ospiti del calibro dei Maneskin e di Peppino di Capri. La band romana, ormai conosciuta al livello mondiale, ha appena pubblicato l’ultimo album, Rush!, e cavalcherà il palco del teatro ligure per il terzo anno consecutivo. Il cantante campano, tra i grandi della musica italiana, è tra i recordman della kermesse con all’attivo quindici presenze – tra cui due vittorie (1973 e 1976).