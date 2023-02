Festival di Sanremo 2023: scaletta, cantanti e ospiti della seconda serata

Dopo le esibizioni della prima tranche di cantanti andate in onda ieri sera, c’è attesa per ascoltare la seconda parte dei big in gara al Festival di Sanremo 2023. La seconda serata, in onda dalle 20:40 di mercoledì 8 febbraio, sarà caratterizzata dalla co-conduzione di Francesca Fagnani e dalla presenza di super ospiti che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale – grande l’attesa per i Black Eyed Peas. Ad alternarsi sul palco più prestigioso d’Italia, tra i concorrenti, vi sono attesissimi big come gli Articolo 31 e Giorgia ma anche nomi emergenti della scena trap come Sethu. Come ieri, sarà possibile seguire la kermesse sia in televisione su Rai 1 che in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

L’ordine dei cantanti della seconda serata di Sanremo 2023

Questo l’ordine con cui si esibiranno i quattordici artisti mancanti, con a fianco il titolo del relativo brano:

Will con Stupido Modà con Lasciami Sethu con Cause perse Articolo 31 con Un bel viaggio Lazza con Cenere Giorgia con Parole dette male Colapesce Dimartino con Splash Shari con Egoista Madame con Il bene nel male Levante con Vivo Tananai con Tango Rosa Chemical con Made in Italy LDA con Se poi domani Paola & Chiara con Furore

Co-conduttrice e ospiti della seconda serata di Sanremo 2023

Dopo Chiara Ferragni, che ha affiancato Amadeus e Gianni Morandi nella prima serata e tornerà sul palco durante la finale, stasera sarà Francesca Fagnani ad accompagnare il duo di conduttori. Presentatrice e giornalista reduce dal grande successo di Belve, il programma in cui si confronta senza sconti con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca, ha scelto Giorgio Armani come stilista di riferimento per la sua prima esperienza sanremese. «Sono molto onorata perché Armani rappresenta l’eleganza italiana nel mondo e perché sostiene il sociale. E poi è stato il primo a mettere in giacca la donna: faccio un programma in cui si rivendicano quelli che sono considerati i pregi degli uomini e i difetti delle donne, il carrierismo, l’ambizione..», ha dichiarato. Rebus invece sui gioielli che indosserà, che potrebbero essere firmati da Pasquale Bruni.

Per quanto riguarda gli ospiti, quella di stasera sarà una delle serate più ricche. Sul palco dell’Ariston sono infatti attesi due grandi nomi della musica italiana quali Al Bano e Massimo Ranieri che, insieme a Gianni Morandi, daranno vita ad «una cosa bella, evocativa e propositiva» che l’ex marito di Romina Power «ha in testa da vent’anni». Spazio anche alla musica internazionale con i Black Eyed Peas, gruppo vincitore di ben 6 Grammy Awards che porterà sul palco l’energia e la grinta che da sempre lo contraddistingue proponendo alcuni tra i suoi più grandi successi. E ancora, sarà per la prima volta a Sanremo Angelo Duro, «comico giovane, fortissimo, simpaticissimo» che regalerà agli spettatori un momento di risate e comicità. Infine con Amadeus, Morandi e Fagnani ci sarà anche Francesco Arca, che farà il suo ingresso in teatro per presentare la nuova fiction Resta con me che inizierà domenica 19 febbraio 2023 in prima serata su Rai 1.