Festival di Sanremo 2023: scaletta, cantanti, cover e ospiti della quarta serata

Come da tradizione negli ultimi anni, la quarta serata del Festival di Sanremo 2023 è dedicata ai duetti e alle cover. Tutti i cantanti canteranno una canzone appartenente agli anni Sessanta, Settanta, Ottanta, Novanta e i primi anni Duemila a loro scelta, accompagnati da un altro artista. Tra le voci più attese che duetteranno con un big in gara vi sono quelle di Elisa, Arisa, Noemi, Lorella Cuccarini ed Eros Ramazzotti. Per quanto riguarda la votazione, sarà tripartita in queste percentuali: il 34 per cento affidato al televoto, il 33% per cento alla sala stampa e il 33 per cento alla giuria demoscopica. La co-conduttrice che affiancherà Amadeus e Gianni Morandi sarà l’attrice Chiara Francini, mentre tra gli ospiti è atteso il cast di Mare Fuori. Come di consueto, sarà possibile seguire la kermesse sia in televisione su Rai 1 che in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Le cover e i duetti della quarta serata di Sanremo 2023

Dal momento che non è ancora noto l’ordine di uscita dei cantanti, che dovrebbe essere annunciato durante la consueta conferenza stampa delle 12 che si tiene al Casinò, si riporta di seguito l’elenco in ordine alfabetico degli artisti che si esibiranno stasera con a fianco il titolo del brano che hanno scelto e il nome dell’artista che li accompagnerà:

Anna Oxa con Iljard Shaba – Un’emozione da poco

con – Centro di gravità permanente Articolo 31 con Fedez – Medley Articolo 31

con – Azzurro Colla Zio con Ditonellapiaga – Salirò

con – Sarà perché ti amo Elodie e BigMama – American Woman

con – Destinazione Paradiso gIANMARIA con Manuel Agnelli – Quello che non c’è

con – Luce e Di sole e d’azzurro I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi – La forza della vita e Anima mia

con e – La Fine LDA con Alex Britti – Oggi sono io

con e il – Medley di Edoardo Bennato Levante con Renzo Rubino – Vivere

con – Via del campo Mara Sattei con Noemi – L’amour toujours

con – Let it be Modà con Le Vibrazioni – Vieni da me

con – Qualcosa di grande Olly con Lorella Cuccarini – La notte vola

con – Medley di Paola e Chiara Rosa Chemical con Rose Villain – America

con – Charlie fa surf Will con Michele Zarrillo – Cinque giorni

con – Medley di Zucchero Tananai con Don Joe – Vorrei cantare come Biagio

Co-conduttrice e ospiti della quarta serata di Sanremo 2023

Dopo Chiara Ferragni, Francesca Fagnani e Paola Egonu, è la volta di Chiara Francini. L’attrice e scrittrice, per la prima volta sul palco dell’Ariston, sarà vestita da Moschino per gli abiti e da Crivelli per i gioielli. Lo stylist Andrea Mennella ha anticipato che gli outfit sono stati creati appositamente per lei dal direttore creativo della maison così come alcuni pezzi dei preziosi. «Abbiamo scelto vestiti molto eleganti, con tessuti molto preziosi, in grado di rispecchiare la sua personalità e la sua fisicità», ha aggiunto.

Gli ospiti della serata saranno i protagonisti di Mare Fuori, la fiction prodotta da Rai Fiction e Picomedia ambientata nel carcere minorile di Napoli. La serie, giunta alla sua terza stagione, sta riscuotendo un enorme successo soprattutto tra i giovani: nelle prime 24 ore dal rilascio, i primi sei episodi della nuova stagione hanno raggiunto gli otto milioni di visualizzazioni su Rai Play e la cifra è già salita a 25 milioni. Molti degli attori sono già arrivati a Sanremo nei giorni scorsi, come confermato dagli scatti diffusi sui social. Tra loro ci sono Massimiliano Caiazzo (Carmine), Nicolas Maupas (Filippo), Valentina Romani (Naditza), Maria Esposito (Rosa Ricci), Giacomo Giorgio (Ciro) e Matteo Paolillo (Edoardo Conte). Non si sa se ci saranno altri membri del cast, che canterà la celebre sigla ‘O Mar For e lancerà la seconda tranche di episodi disponibili in streaming dal 13 febbraio (nonché la messa in onda dell’intera stagione dal 15 febbraio su Rai 2).