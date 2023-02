Festival di Sanremo 2023: scaletta, cantanti e ospiti della prima serata

Tutto pronto il Festival di Sanremo. Stasera 7 febbraio, intorno alle 20.40 su Rai1, si aprirà la 73esima edizione della più importante rassegna musicale italiana. Alla guida, per il quinto anno consecutivo anche nelle vesti di direttore artistico, Amadeus che, orfano di Fiorello, avrà al suo fianco Gianni Morandi. Per il cantante non si tratterà di un esordio, dato che ha condotto sul palco dell’Ariston anche nel 2011 e 2012. Per la prima serata ci sarà anche Chiara Ferragni, che tornerà anche per la finale di sabato 11 febbraio. Tanti gli ospiti, tra cui i vincitori della scorsa edizione Mahmood e Blanco che si esibiranno con Brividi. Ecco la scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti in gara. Stasera toccherà alla prima metà, mentre il resto sarà di scena domani sera. Il Festival di Sanremo sarà visibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Festival di Sanremo 2023, scaletta e ordine di uscita di stasera 7 febbraio 2023 su Rai1

Ben 28 cantanti in gara. È la prima, grande novità dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo, che accoglierà sul palco dell’Ariston sei artisti provenienti da Sanremo Giovani. Nessuna categoria però, dato che tutti si affronteranno per la vittoria finale e il riconoscimento della critica. Già disponibile la scaletta di stasera 7 febbraio con l’ordine di uscita dei primi 14 cantanti. Domani invece sarà il turno della seconda metà. Oggi aprirà Anna Oxa con la sua Soli (Canto dell’anima), prima di lasciare il palco alla giovane Ariete che canterà Mare di guai. Direttamente da Sanremo Giovani i Colla Zio porteranno all’Ariston Non mi va, mentre dopo toccherà ai Coma_Cose e alla loro L’addio.

La suddivisione degli artisti in gara tra la prima e la seconda serata di #Sanremo2023 pic.twitter.com/jBUiKrJLgO — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 6, 2023

Attesa per il ritorno de I Cugini di Campagna, che canteranno il brano Lettera 22 prima di Elodie, che tornerà al Festival con Due. A seguire Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato, cui seguirà l’ex stella di X Factor gIANMARIA, in gara con Mostro. Poi toccherà al figlio d’arte Leo Gassmann con la sua Terzo cuore, mentre a seguire Mara Sattei canterà la traccia Duemilaminuti. Grande attesa poi per uno dei favoriti alla vittoria finale. La star Marco Mengoni canterà Due vite, prima di lasciare il palco del Festival di Sanremo a Mr. Rain e alla sua Supereroi. Infine, sul palco anche Olly, tra i vincitori di Sanremo Giovani, con il brano Polvere, e l’altro favorito alla vittoria, Ultimo, che canterà Alba.

Da Ferragni ai Pooh, conduttrice e ospiti della prima serata all’Ariston

Come da tradizione negli ultimi anni, ogni serata del Festival di Sanremo accoglierà una star del cinema, dello sport o dello spettacolo in generale in qualità di co-conduttrice. Per la prima e l’ultima puntata sarà Chiara Ferragni ad accompagnare Amadeus e Gianni Morandi durante l’evento. L’influencer inoltre è attesa con un personale monologo, con argomenti però ancora top secret. Più certezze per quanto riguarda gli outfit della serata, dato che la stessa Ferragni ha deliziato i suoi follower su Instagram anticipando alcuni vestiti che indosserà. Si tratterà di abiti firmati da Maria Grazia Chiuri per Dior e da Daniel Roseberry per Schiaparelli, quest’ultimo nato esclusivamente per il palco dell’Ariston.

Immancabili, oltre ai cantanti in gara, anche diversi ospiti. Dopo il successo dello scorso anno, al Festival di Sanremo torneranno Mahmood e Blanco. Nel 2022 infatti con la loro Brividi si piazzarono davanti ad Elisa, grande favorita della manifestazione con O forse sei tu. Cresce l’attesa inoltre l’arrivo sul palco dell’Ariston dei Pooh, che saranno protagonisti di una reunion speciale. Red Canzian, Roby Facchinetti e Dodi Battaglia si uniranno ancora una volta a Riccardo Fogli per rendere omaggio al compianto Stefano d’Orazio. E ancora, spazio per i live di Piero Pelù in collegamento da piazza Colombo e di Salmo dalla Costa Smeralda. Infine, con Amadeus, Morandi e Ferragni ci sarà anche Elena Sofia Ricci. L’attrice presenterà Fiori sopra l’inferno, nuova fiction dal 13 febbraio su Rai1.