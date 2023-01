Festival di Sanremo, i Maneskin tornano come superospiti

I Maneskin a Sanremo 2023. Non come partecipanti della gara musicale, ma nelle vesti di ospiti. Anzi, superospiti al tempo stesso internazionali e italianissimi. Lo ha annunciato Amadeus, per il quarto anno consecutivo conduttore e direttore artistico del Festival (arrivato alla sua 73esima edizione), durante il TG1 della sera. «Non vediamo l’ora, per noi è sempre un onore», hanno dichiarato i membri della band romana.

Sul palco dell’Ariston per il terzo anno di fila

«Sanremo ha una marcia in più quando ci sono i Maneskin», ha detto Amadeus. La band si esibirà sul palco dell’Ariston per il terzo anno di fila. Nel 2021 vinsero la kermesse con il brano Zitti e buoni, che grazie al successivo trionfo all’Eurovision Song Contest è stato il loro trampolino di lancio. I Maneskin sono poi tornati a Sanremo lo scorso anno, per il tradizionale passaggio di consegne (che Amadeus vorrà quest’anno anche da Mahmood e Blanco vincitori nel 2022). Un anno fa, oltre a Zitti e buoni, la band romana ha eseguito anche Coraline. Quest’anno è probabile che la band farà ascoltare almeno un brano del nuovo album Rush!, uscito ieri, che ha già scalato il primo posto della classifica iTunes in 20 Paesi. I Maneskin approderanno all’Ariston nella serata di giovedì: fino al giorno prima saranno negli Stati Uniti, dove sono amatissimi.

.@thisismaneskin vi aspettiamo in Riviera per la luna di miele 💍🌴 I Måneskin ospiti della terza serata di #Sanremo2023 📷: @vicdeangelisss pic.twitter.com/8vOE9mf79M — Festival di Sanremo (@SanremoRai) January 20, 2023

Il matrimonio simbolico per l’uscita dell’album Rush!

Per celebrare l’uscita di Rush!, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si sono detti “sì” nel nome del rock and roll con un matrimonio simbolico a quattro a Palazzo Bancaccio, a Roma, officiato in inglese da Alessandro Michele, ex direttore artistico di Gucci. Dopo il Festival, i Maneskin ripartiranno il 23 febbraio per la tournée mondiale, che farà tappa in tutta Europa toccando in Italia i più importanti palazzetti: si concluderà con quattro speciali date-evento allo Stadio Olimpico di Roma, il 20 e 21 luglio, e allo Stadio San Siro di Milano, il 24 e 25 luglio. Per i concerti del 2023 sono stati già venduti 500 mila biglietti.

