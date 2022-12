Sanremo 2023, Giorgia squalificata: ma è uno scherzo

Giorgia è stata squalificata dal Festival di Sanremo 2023. Il motivo? Durante Viva Rai2, Fiorello ha messo in play il file audio del brano, ricevuto direttamente dalla cantante. Al conduttore e direttore artistico Amadeus, contattato dall’amico, non è rimasto altro che squalificarla, visto il rigido regolamento della kermesse, che vuole in gara solo canzoni inediti. Panico tra gli spettatori e i fan di Giorgia: ma (per fortuna) era solo uno scherzo.

La telefonata di Amadeus dopo lo “spoiler” di Fiorello

Lo scherzo è andato in onda alle 7:45 del mattino. Fiorello ha detto che Giorgia gli avrebbe mandato in pre-ascolto il brano scelto da Amadeus per la prossima edizione del Festival, Parole dette male. Nel farlo ha mostrato la conversazione WhatsApp con la cantante in cui Giorgia lo raccomandava alla massima prudenza. «Ne facciamo ascoltare solo tre secondi, il regolamento lo consente», ha detto, per poi farne suonare circa una decina. Poco, ma abbastanza per la squalifica.

A quel punto ha chiamato Amadeus, che prima lo ha rimproverato e poi, con voce grave e arrabbiata, ha annunciato la squalifica immediata della cantante: «Vi sto guardando come tutte le mattine, però hai fatto un casino. Io e te siamo come fratelli, hai fatto due Sanremo e mezzo con me, tu sai che non puoi spoilerare la canzone». E poi: «Dopo la storia di Fedez io ho cambiato regolamento, dopo un secondo c’è la squalifica del pezzo, sennò poi mi criticano. Quindi io sono costretto a squalificare Giorgia, ora te la assumi tu la responsabilità di dirglielo. Giorgia è squalificata, non si gioca così».

🤭a chi si più tardi cliccherà le più grandi testate con ‘giorgia squalificata’ sappiate che: #VivaRai2 pic.twitter.com/A1DoliZhLc — ɢ ᴄᴏᴍᴇ ɢɪᴏsᴛʀᴀ (@sonosolo_gi) December 22, 2022

Attimi di panico, poi l’ammissione: era uno scherzo

Telefonata chiusa. Silenzio, imbarazzo, Sguardi di Fabrizio Biggio e Mauro Casciari nel vuoto. Poi il sospiro di sollievo: era solo uno scherzo, orchestrato da Fiorello con la complicità di Giorgia e Amadeus (che poi ha richiamato in diretta). Né Biggio né Casciari sapevano dello scherzo, che è venuto davvero bene.