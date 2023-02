Festival di Sanremo 2023: scaletta, cantanti e ospiti della finale

C’è attesa per la serata finale del Festival di Sanremo 2023, in onda stasera a partire dalle 20:40. I 28 big in gara riproporranno le loro canzoni con l’obiettivo di aggiudicarsi la vittoria della 73esima edizione della kermesse. Nella prima parte voterà soltanto il pubblico da casa e verrà stilata una classifica che terrà conto anche dei punteggi delle serate precedenti. Le prime cinque canzoni saranno riproposte sul palco con una nuova votazione, in cui tutto ripartirà da zero, così ripartita: 34 per cento televoto, 33 per cento sala stampa, 33 per cento giuria demoscopica. Chi avrà ottenuto la percentuale più alta in questa singola sessione vincerà il Festival. Chiara Ferragni tornerà all’Ariston in veste di co-conduttrice dopo l’esordio nella prima serata. Tra i momenti più attesi l’esibizione dei Depeche Mode ma anche la lettura del messaggio di Zelensky. Come di consueto, sarà possibile seguire la kermesse sia in televisione su Rai 1 che in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

La scaletta della serata finale di Sanremo 2023

Dal momento che non è ancora noto l’ordine di uscita dei cantanti, che dovrebbe essere annunciato durante la consueta conferenza stampa delle 12 che si tiene al Casinò, si riporta di seguito l’elenco in ordine alfabetico degli artisti che si esibiranno stasera con a fianco il titolo del relativo brano:

Dalla Costa Smeralda si esibirà Salmo e mentre dal palco in piazza Colombo Achille Lauro.

Co-conduttrice e ospiti della finale di Sanremo 2023

Già presente durante la prima serata, Chiara Ferragni tornerà ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi nella conduzione della kermesse. «Per la straordinaria performance al Festival e anche, ma soprattutto, per il suo costante impegno a sostegno delle cause che aiutano a rendere la società civile migliore», l’imprenditrice digitale è stata anche premiata da Tv Sorrisi e Canzoni con il Telegatto.

Per quanto riguarda gli ospiti, saranno presenti personalità di rilievo della scena musicale italiana e internazionale. Tra i più acclamati vi sono i Depeche Mode, gruppo inglese annoverato tra i pionieri del pop elettronico (con oltre 100 milioni di copie vendute) che porterà all’Ariston alcuni dei suoi più grandi successi. Spazio poi a Gino Paoli, la cui ultima volta sul palco sanremese risale al 2018 – quando partecipò in qualità di ospite in coppia con Danilo Rea – e ad Ornella Vanoni. Dopo Elena Sofia Ricci, Francesco Arca e il cast di Mare Fuori, il mondo della fiction sarà rappresentato da Luisa Ranieri, reduce dal successo della sua Lolita Lobosco. Nell’ultima parte della serata, Amadeus leggerà infine la lettera inviatagli dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.