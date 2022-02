Sanremo 2022, all’Ariston scoppia il Ferilligate: cosa è successo

Sanremo non sarebbe Sanremo, senza imprevisti, retroscena e polemiche, come dimostrano quelle che hanno fatto seguito al battesimo sul palco di Achille Lauro, al monologo di Lorena Cesarini, all’apparizione a sorpresa di Jovanotti all’Ariston. Una frase pronunciata a microfoni aperti dalla coconduttrice dell’ultima serata del Festival di Sanremo, Sabrina Ferilli, non è sfuggita ai telespettatori più attenti, scatenando le ipotesi di attriti tra l’attrice e Amadeus.

Sanremo 2022, il fuorionda “incriminato”

A gettare benzina sul fuoco è stata Striscia la Notizia, con un tweet diventato virale in cui si può udire un fuorionda con imprecazione di Sabrina Ferilli, mentre Amadeus la sta invitando sul palco per la consegna di alcuni premi: «Fa il pezzo di m…..». A molti è venuto il dubbio che l’attrice si stesse riferendo proprio al conduttore, dopo uno screzio dovuto magari allo scarso spazio lasciatole sul palco.

Sanremo 2022, Ferilli e la spiegazione di Amadeus

È stato o stesso Amadeus, in conferenza stampa, a smentire ogni attrito. «Non c’è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre voluta rimanere su uno sgabello e dietro le quinte, dove parlava con tutti, con il suo linguaggio colorito». Quanto all’imprecazione, che effettivamente c’è stata, Amadeus ha spiegato: «Mi hanno scritto i miei autori che era inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l’aveva con il cavo, non con una persona».

Sanremo 2022, c’è stato anche un caso-Rettore

Amadeus ha affrontato poi un’altra polemica, ovvero quella del medley “negato” a Rettore e invece concesso a Gianni Morandi. «È vero che nella serata cover avrebbe voluto fare un medley dei suoi successi, ma non è vero, come ha detto, che sia stato io a dirle “no”. Credo che Ditonellapiaga non fosse d’accordo perché voleva fare altre cose», ha spiegato il conduttore della 72esima edizione del Festival di Sanremo. «Sarei stato felicissimo, non ho mai precluso alcuna possibilità. Donatella Rettore è un’artista forte, di temperamento… Ma quel che ha detto non corrisponde al vero».