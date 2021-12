Sanremo 2022, Amadeus annuncia i 22 big stasera: il totonomi

Al terzo anno consecutivo al timone del Festival, Amadeus opta per una mossa a sorpresa e decide di rendere noto il “cast” della 72esima edizione non più nel corso di Sanremo Giovani (15 dicembre), bensì durante l’edizione del Tg1 delle 20 di stasera. A due mesi dalla kermesse, che si terrà dall’1 al 5 febbraio, è dunque già tempo di conoscere la lista dei 22 big in gara all’Ariston. Manca poco all’annuncio, ma già impazza il “totonomi”.

Festival di Sanremo, non mancheranno i veterani

Da veterani del Festival di Sanremo a giovanissimi che cercano le prime luci della ribalta, come reso noto da Amadeus sono più di 300 gli artisti che hanno fatto pervenire la propria candidatura. Per alcuni sembra cosa fatta. È il caso di Elisa, una vittoria all’Ariston nel suo curriculum (2001, con Luce (tramonti a nord est)): è stata lei stessa a ufficializzare la candidatura. Potrebbero esserci anche Rettore (insieme alla giovane Ditonellapiega) e Gianni Morandi, uno che il Festival l’ha vinto e pure condotto. Magari in coppia con il figlio Pietro, rapper, alias TrediciPietro. Amadeus potrebbe poi aver detto “sì” ad almeno due tra Emma Marrone, Giusy Ferreri e Noemi. Difficile rivedere Achille Lauro per la quarta volta di fila a Sanremo: ma non è un’ipotesi da scartare totalmente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Festival di Sanremo, le certezze (o quasi)

Dovrebbe esserci Irama, in una sorta di “risarcimento” per l’edizione passata in cui, a causa di un contatto con un positivo al Covid, è stato costretto a esibirsi da remoto. Dalle indiscrezioni pare poi certa la presenza di Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Boomdabash e l’Orchestraccia, formazione aperta folk-rock formata da cantanti e attori, capitanata da Marco Conidi.

Festival di Sanremo, tra giovani e cantautori

La pattuglia dei giovani con un posto all’Ariston dovrebbe comprendere Sangiovanni, nuova star della musica italiana, Tecla con Alfa, Rkomi e forse anche Ariete. Per quanto riguarda i cantautori, oltre a Moro Amadeus potrebbe aver “convocato” in Riviera Tommaso Paradiso, alla ricerca di nuova visibilità dopo l’addio ai Thegiornalisti. Stesso discorso per Cosmo, più in salita sembra la strada per Giovanni Caccamo. Occhio infine all’italo brasiliana Gaia, che ha già fatto bene nell’ultima edizione: potrebbe tornare.