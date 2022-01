Sanremo 2002, chi sono i favoriti per i bookmaker

Ormai ci siamo. Manca appena un giorno all’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Conduce ancora Amadeus, con le incursioni di Fiorello e il prezioso aiuto di cinque coconduttrici, una per serata. Gli addetti ai lavori hanno già ascoltato i brani in gara, 24 in tutto. Difficile fare pronostici “al buio”, ma c’è chi ci prova: le agenzie di scommesse, ovviamente. Ecco le previsioni in vista dello spettacolo dell’Ariston.

La suddivisione degli artisti in gara tra la prima e la seconda serata di #Sanremo2022 pic.twitter.com/rDqHPjSsOA — Festival di Sanremo (@SanremoRai) January 30, 2022

Sanremo, le quote di Stanleybet

Secondo Stanleybet, i due (o meglio tre) concorrenti che con maggior probabilità si contenderanno la vittoria saranno Elisa, che all’Ariston presenta con la canzone O forse sei tu, e Mahmood & Blanco, a Sanremo con il pezzo Brividi: la vittoria è data a 4.50. Al terzo posto Emma Marrone, che come Elisa ha già vinto il Festival: la sua Ogni volta è così è quotata a 8.00. Seguono nelle quote di Stanleybet il duo musicale La Rappresentante di Lista con Ciao, ciao (9.00) e Sangiovanni con Farfalle. Secondo l’agenzia di scommesse, la vittoria più improbabile è quella di Iva Zanicchi, che torna al Festival dopo 13 anni con il brano Voglio amarti: viene infatti quotata a 75.00. Difficile anche il successo di Giusy Ferreri, quotata a 50.00.

Sanremo, le quote di Sisal

Le “sensazioni” di Stanleybet vengono confermate da Sisal, che vede come favoriti a pari merito Elisa e la coppia Mahmood & Blanco, quotati a 4.00. Cambia qualcosa appena dopo: Emma Marrone è data a 12.00, scavalcata da La Rappresentante di Lista, Achille Lauro e Sangiovanni, dati tutti a 9.00. Milgiora la quotazione di Massimo Ranieri (da 15.00 a 12.00), mentre rimane identica quella di Gianni Morandi (20.00). Per la cronaca, i due tornano a Sanremo rispettivamente dopo 22 e 25 anni, con scarse possibilità di vittoria per i bookmaker. Mentre anche per Sisal è praticamente impossibile il successo di Iva Zanicchi, data addirittura a 100.00.