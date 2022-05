Festival di Cannes 2022: film italiani in concorso, ospiti e programma

Il 17 maggio 2022 avrà inizio la 75esima edizione del Festival di Cannes, una delle kermesse cinematografiche più importanti d’Europa: vediamo qual è il programma, articolato su dodici giorni, quali sono i film italiani in concorso e quali gli ospiti più attesi.

Festival di Cannes 2022: il programma

Dal 17 al 28 maggio, la Croiesette sarà piena di eventi, proiezioni, incontri e presentazioni dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. Il giorno di apertura ci sarà una proiezione insolita con il film Coupez o Final cut diretto dal regista franco-lituano Michel Hazanavicius, incentrato sugli zombie. Il secondo sarà il momento di Tom Cruise con il suo Top Gun: Maverick, ma sarà anche il giorno in cui fuori concorso verrà presentato Esterno Notte di Marco Bellocchio.

Il 19 maggio sarà invece dato spazio a Le otto montagne ma anche ad un incontro con alcuni professionisti del cinema russo (le delegazioni governative sono state escluse dal Festival). Il 21 maggio Jasmine Trinca presenterà il suo Marcel, lungometraggio fuori concorso, e tornerà alla kermesse il regista George Miller. Il 22 presenterà il suo film Valeria Bruni Tedeschi, il 23 Ethan Coen mostrerà in anteprima il suo documentario su Jerry Lee Lewis, mentre il 25 arriva la giornata dell’Italia con Nostalgia di Mario Martone. Grande attesa anche per il biopic su Elvis Presley di Buz Luhrmann, che sarà presentato il 26 maggio, ma soprattutto per la decretazione della vittoria delle ambite Palme d’oro il 28.

Festival di Cannes 2022: i film in concorso

Tra i film italiani in gara a Cannes spicca Nostalgia, ultimo capolavoro di Mario Martone che ha come protagonista Pierfrancesco Favino. In gara c’è poi Valeria Bruni Tedeschi, che gareggia col suo ultimo film francese Les Amandiers, e gli attori Luca Marinelli e Alessandro Borghi protagonisti di Le otto montagne di Charlotte Vandermeersch e Felix Van Groeningen. Tra le pellicole italiane che gareggiano al di fuori della selezione ufficiale, merita una menzione Esterno notte, la serie di Marco Bellocchio dedicata al caso Moro e inserita in Cannes Première.

Questi invece gli altri film che si contenderanno il premio:

Holy Spider di Ali Abbasi

Crimes Of The Future di David Cronenberg

Tori Et Lokita (Tori And Lokita) di Jean-Pierre e Luc Dardenne

Stars At Noon di Claire Denis

Frère et sœur di Arnaud Desplechin

Close di Lukas Dhont

Armageddon Time di James Gray

Broker di Kore-Eda Hirokazu

Rmn di Cristian Mungiu

Triangle Of Sadness di Ruben Östlund

Haeojil Gyeolsim (Decision To Leave) di Park Chan-Wook

Showing Up di Kelly Reichardt

Leila’s Brothers di Saeed Roustaee

Boy From Heaven di Tarik Saleh

Zhena Chaikovskogo (Tchaïkovski’s Wife) di Kirill Serebrennikov

Hi-Han (Eo) di Jerzy Skolimowski

Un petit frère di Léonor Serraille,

Tourment sur les Iles di Albert Serra

Festival di Cannes 2022: gli ospiti

Tantissimi gli ospiti che sono attesi nei giorni del Festival sulla Croisette. Tra questi Tom Cruise, Marion Cotillard, Anne Hathaway, Tilda Swinton, Idris Elba, Alicia Vikander, Jean Dujardin e David Croneberg e Javier Bardem. Accanto a questi grandi nomi internazionali, calcheranno il tappeto rosso anche attori italiani del calibro di Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Margherita Buy, Alice e Alba Rohrwacher, Alessandro Borghi e Luca Marinelli.