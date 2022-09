Festival del Cinema di Venezia: il virologo Bassetti sul red carpet

Matteo Bassetti è tra i protagonisti del Festival del Cinema di Venezia. Il virologo ha ricevuto un premio importante per il suo ruolo per la tutela della salute. « «Momenti così sono la vittoria dei vaccini, è tutto molto bello. Possiamo stare senza mascherina perché effettivamente oggi il Covid sembra un’influenza. Io non ho mai preso il Covid. Sono stato molto attento e ho avuto fiducia nei vaccini. Sicuramente sono entrato in contatto con qualcuno che lo ha avuto ma avrò fatto gli anticorpi» ha spiegato durante la cerimonia di premiazione.

La premiazione per il ruolo a tutela della salute

Alla domanda del Corriere del Veneto se ora i virologi sono diventate delle star, la risposta è netta. «Io ritiro un premio, ma ritengo bello avere momenti di gratitudine verso il personale sanitaria, infatti il premio non lo ritengo a titolo personale ma per tutto il sistema» spiega. Il professore è il direttore del reparto di Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, docente ordinario e direttore della scuola di specializzazione in Malattie infettive dell’Università di Genova.

Bassetti indica di essere lì semplicemente per ritirare un premio, ma che si tratta di un riconoscimento che va in realtà a tutti coloro che si sono adoperati durante la pandemia, soprattutto «in questo momento, dove ci sono alcuni partiti politici che puntano il dito contro i sanitari» conclude il virologo.

Matteo Bassetti sul red carpet: chi c’era prima di lui

Bassetti è stato uno dei primi virologi apparsi in televisione durante le prime fasi del Covid in Italia. Lo scorso anno, lo stesso premio ricevuto dal virologo era andato alla Croce Rossa, mentre nel 2020 era andato all’infermiera simbolo della lotta al Covid, anche lei presente al Festival del Cinema di Venezia di quell’anno.

Nel 2021, sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia era stato invitato Roberto Burioni. Il medico era stato uno dei primi a parlare di Covid sui social, in particolare su Facebook. Poi ha condotto per diverso tempo una rubrica nella trasmissione Rai Che tempo che fa. Di recente, Burioni aveva denunciato un minor uso di antivirale Paxlovid nelle farmacie. Allora Burioni dichiarò di essere venuto alla mostra internazionale per «testimoniare l’importanza delle vaccinazioni».