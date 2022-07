Festival del Cinema di Venezia 2022: tutti i film in concorso

Annuncio ufficiale per il Festival del Cinema di Venezia 2022. Le pellicole italiane in gara sono 5, ma altri 19 sono fuori concorso o divisi nelle varie sezioni, per un totale di 24. Le sezioni in gara saranno le seguenti: Concorso internazionale (con il 90esimo anniversario del Leone d’Oro), Fuori Concorso, Orizzonti, Orizzonti Extra, Biennale College Cinema e Venezia Classici. Le sorprese saranno tantissime e non mancheranno le star internazionali da red carpet. L’hashtag ufficiale sarà #Venezia79, proprio perché questa è la 79esima edizione.

La giuria e il direttore Barbera

La giuria sarà presieduta da Julianne Moore. Con lei ci saranno anche:

Mariano Cohn,

Leonardo Di Costanzo,

Audrey Diwan (vincitore del Leone d’Oro 2021),

Leila Hatami (attrice iraniana),

Kazuo Ishiguro (premio Nobel per la Letteratura),

Rodrigo Sorogoyen.

Il direttore Alberto Barbera ha delineato il quadro in cui si muove il Festival e l’edizione di quest’anno: “Sono cose che preferiremmo non vedere, come la guerra in Ucraina, gli arresti dei cineasti in Iran, o la condanna alla produttrice turca condannata per un documentario che non è mai stato realizzato. Il festival annuncerà delle iniziative in merito, perché i festival non sono delle bolle chiuse che non guardano la realtà”.

Festival del Cinema di Venezia 2022, le pellicole in gara

Quali sono le pellicole che saranno in gara al Festival del Cinema di Venezia 2022?

Concorso

In gara per la corsa al Leone d’Oro ci sono 23 film:

White Noise di Noah Baumbach (film d’apertura); Il signore delle formiche di Gianni Amelio; The Whale di Darren Aronofsky; L’immensità di Emanuele Crialese; Saint Omer di Alice Diop; Blonde di Andrew Dominik; Tár di Todd Field; Love Life di Koji Fukada; Bardo, falsa cronica de unas cuantas verdades (Bardo, false chronicle of a handful of truths) di Alejandro G. Inarritu; Athena di Romain Gavras; Bones and All di Luca Guadagnino; The Eternal Daughter di Joanna Hogg; Shab, Dakheli, Divar (Beyond the Wall) di Vahid Jalilvand; The Bandhees of Inisherin di Martin McDonagh; Argentina, 1985 di Santiago Mitre; Chiara di Susanna Nicchiarelli; Monica di Andrea Pallaoro; Khers Nist (No Bears) di Jafar Panahi; All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras; Un Couple (A Couple) di Frederick Wiseman; The Son di Florian Zeller; Les Miens (Our Ties) di Roschdy Zem; Les Enfants des Autres (Other People’s Children) di Rebecca Zlotowski.

Fuori concorso

Fuori concorso per questa edizione ci sono 9 pellicole per la fiction e 9 non fiction. Per la fiction ci sono:

The Hanging Sun di Francesco Corazzini (Film di chiusura); Kapag Wala Nang Mga Alon (When the Waves are Gone) di Lav Diaz; Living di Oliver Hermanus; Dead for a Dollar di Walter Hill; Kone Taevast (Call of God) di Kim Ki-Duk; Dreamin’ Wild di Bill Pohlad; Master Gardener di Paul Schrader; Siccità di Paolo Virzì; Don’t Worry Darling di Olivia Wilde.

Per la non fiction, invece, ci sono:

Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom di Evgeny Afineevsky; The Matchmaker di Benedetta Argentieri; Gli ultimi giorni dell’umanità di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo; A Compassionate Spy di Steve James; Music for Black Pigeons di Jorgen Leth e Andreas Koefoed; The Kiev Trial di Sergei Loznitsa; In viaggio di Gianfranco Rosi; Bobi Wine Ghetto President Christopher Sharp e Moses Bwayo; Nuclear di Oliver Stone.

Orizzonti

In Orizzonti i film sono molti di più, ben 18:

Princess di Roberto De Paolis (film d’apertura); Obet’ (Victim) di Michal Blaško; En Los Margenes (On the Fringe) di Juan Diego Botto; Trenque Lauquen di Laura Citarella; Vera di Tizza Covi e Rainer Frimmel; Innocence di Guy Davidi; Blanquita di Fernando Guzzoni; Pour la France (For My Country) di Rachid Hami; Aru Otoko (A Man) di Kei Ishikawa; Chleb I Sol (Bread and Salt) Damian Kocur; Luxembourg, Luxembourg di Antonio Lukich; Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa; Spre Nord (To The North) di Mihai Mincan; Autobiography di Makbul Mubarak; The Syndacaliste (The Sitting Duck) di Jean-Paul Salomé; Jang-E Jahani Sevom (World War III) di Houman Seyedi; Najsrekniot Čovek Na Svetot (The Happiest Man in the World) di Teona Strugar Mitevska; A Noiva (The Bride) di Sergio Trefaut.

Orizzonti Extra

Per la sezione extra di Orizzonti, le pellicole sono 9: