Festival di Castrocaro, stasera 7 settembre 2021 su Rai2: scaletta, artisti in gara e storia della rassegna

Stasera alle 21,20 su Rai2 andrà in onda la finalissima del Festival di Castrocaro, giunto quest’anno alla 64esima edizione. In diretta dal Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì – Cesena) Paola Perego e Valeria Graci introdurranno gli otto artisti che cercheranno di entrare nella storia della rassegna e, forse, della musica italiana. In palio un posto alla prossima edizione del Festival di Sanremo nella sezione dedicata ai giovani.

Festival di Castrocaro, artisti e scaletta della serata di stasera 7 settembre 2021 su Rai2

Sul palco romagnolo si alterneranno alcune promesse della canzone italiana che sperano di raccogliere il testimone di Watt, trionfatore del 2020. Ci saranno Antonio Meleddu in arte Bandito, 19 anni di Sassari, Leonardo Meconi, 17 anni di Bologna, e Federica Marinari, 27 anni di Pontedera. E ancora, Greta Ciurlante in arte Mirall, 30 anni di Pisa, Claudia Pregnolato alias Namida, 21enne di Torino, e Camilla Giorgia Bernabò in arte Sintesi, 17enne di Camaiore. Infine, Simone Veludo, 26 anni di Moncalieri (Torino), e il duo Vite Parallele, composto dalla 21enne Simona Dodaro e dal 27enne Aldo Campanaro, entrambi di Cosenza.

Durante la serata, il percorso degli otto finalisti sarà valutato da una giuria artistica composta da quattro volti noti del panorama nazionale. A decidere il destino dei concorrenti saranno infatti Ermal Meta, Margherita Vicario, Noemi e Davide Boosta Dileo dei Subsonica. I quattro, oltre ad analizzare le performance sul palco dei concorrenti, proveranno anche a interagire con loro cercando di dare consigli utili per migliorare la loro presenza scenica e l’esibizione live. Oltre alla giuria artistica, si sarà spazio anche ai professionisti di Rai Radio2 e al pubblico. Quest’ultimo esprimerà le proprie preferenze attraverso sulla piattaforma streaming e l’app TimMusic.

Zucchero e Fiorella Mannoia, le stelle nate a Castrocaro

Nato nel 1957, il Festival di Castrocaro vanta una storia lunga e costellata di riconoscimenti. Dal palco romagnolo infatti hanno mosso i primi passi alcuni artisti che, dopo decenni di carriera, continuano ad emozionare il pubblico italiano. Tra i vincitori della kermesse canora divenuti famosi anche Giuni Russo (vincitrice nel 1967), Gigliola Cinquetti (1963), Alice (1971), Michele Zarrillo (1979), Luca Barbarossa (1980). E ancora, Zucchero Fornaciari e Fiordaliso (1981), Donatella Milani (1982) e Silvia Salemi (1995).

Un panorama che ha offerto i fasti della celebrità non solo ai campioni, ma anche a coloro che non hanno vinto il primo premio. Fra questi Eros Ramazzotti, che vi ha partecipato nel 1980 con Rock ’80, Laura Pausini, che nel 1991 non raggiunse la finale con New York, New York e Nek, che in quello stesso anno presentò Io ti vorrei. Anche Fiorella Mannoia tentò la fortuna al Festival di Castrocaro, quando nel 1968 si presentò cantando Un bimbo sul leone. Non vinse la rassegna, ma grazie alla sua performance ottenne il primo contratto discografico che la fece esordire nel mondo dei 45 giri. Stessa sorte era capitata a Iva Zanicchi, che sei anni prima non riuscì a vincere nonostante i favori del pronostico ma si guadagnò l’attenzione dei produttori.