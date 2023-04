Festival di Cannes 2023, i film in gara: Bellocchio, Moretti e Rohrwacher in concorso

Moretti, Bellocchio e Rohrwacher portano l’Italia alla settantaseiesima edizione del Festival di Cannes che si terrà dal 16 al 27 maggio 2023. In lizza per la Palma d’oro ci saranno Il sol dell’avvenire di Moretti, Rapito di Bellocchio e La Chimera della Rohrwacher. Era dal 2015 che il nostro cinema non aveva tre film contemporaneamente in gara.

Festival di Cannes 2023: i film in concorso

La kermesse si aprirà il 16 maggio con il film Jeanne Du Barry diretto e interpretato da Maiwenn, che ha come protagonista Johnny Depp che interpreta Luigi XVI. Il film concorre nella categoria Fuori Concorso ed è molto atteso anche per il ritorno dell’attore americano. Ma i riflettori, almeno del Belpaese, saranno puntati sui tre film italiani in concorso. L’ultimo riconoscimento conquistato da un film italiano è stato nel 2001, alla 54esima edizione del Festival, quando Moretti si aggiudicò la Palma d’oro con La stanza del figlio.

Questo l’elenco dei film in concorso oltre ai tre italiani:

About Dry Grasses, Nuri Bilge Ceylan

Anatomy Of A Fall, Justine Triet

Asteroid City, Wes Anderson

Banel Et Adama, Ramata-Toulaye Sy

Club Zero, Jessica Hausner

Fallen Leaves, Aki Kaurismaki

Firebrand, Karim Aïnouz

Four Daughters, Kaouther Ben Hania

Jeunesse, Wang Bing

La Passion De Dodin Bouffant, Tran Anh Hung

Last Summer, Catherine Breillat

May December, Todd Haynes

Monster, Hirokazu Kore-eda

The Old Oak, Ken Loach

Perfect Days, Wim Wenders

The Zone Of Interest, Jonathan Glazer

I tre film italiani

Il sol dell’avvenire è il film di Nanni Moretti in lizza per la Palma d’oro. Distribuito dalla 01 Distribution, sarà al cinema in Italia dal 20 aprile e racconta la storia di un regista, Giovanni (interpretato da Nanni Moretti) che propone a Netflix un suo film che la piattaforma boccerà perché ritenuto uno “slow burner”, cioè un film che non esplode. Il regista si troverà a combattere una battaglia con le nuove piattaforme che mirano a globalizzare i format, la cultura e il gusto delle persone. Accanto a Moretti nel cast ci sono Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbara Bobulova, Mathieu Amalric, Jerzy Sthur, Zsolt Anger, Teco Celio e Valentina Romani.

Marco Bellocchio sarà invece in gara con Rapito, il film in uscita nelle sale italiane il 25 maggio incentrato sulla storia di Edgardo Mortara, il bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla sua famiglia di origine per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX, suscitando un caso internazionale. Nel cast vi sono Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala (Edgardo Mortara da bambino), Leonardo Maltese (Edgardo ragazzo), Filippo Timi, Fabrizio Gifuni, Andrea Gherpelli, Samuele Teneggi e Corrado Invernizzi.

Il terzo film italiano in gara è La Chimera della regista Alice Rohrwacher, che è stata candidata anche all’Oscar per il cortometraggio Le pupille. Per la Rohrwacher non si tratta della prima volta a Cannes, dove ha partecipato già con Lazzaro Felice (Migliore Sceneggiatura 2018) e Le Meraviglie (Gran Premio della Giuria 2014). La Chimera è un film ambientato negli anni ’80 e racconta di un giovane archeologo inglese (Josh O’Connor) coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. Nel cast ci sono Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato.

I tre titoli italiani sono stati annunciati dal delegato generale del festival di Cannes Thierry Fremaux nella conferenza ufficiale a Parigi della selezione ufficiale della 76/a edizione con la nuova presidente Iris Knobloch. «L’Italia è un grande Paese di cinema», ha detto Fremaux.