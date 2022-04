Festival di Cannes: la locandina della 75esima edizione è un omaggio a The Truman Show

Il Festival di Cannes ha svelato martedì 19 aprile la locandina della sua 75esima edizione che si terrà dal 17 al 28 maggio. Si tratta di una scena del film The Truman Show, del regista australiano Peter Weir con Jim Carrey nel ruolo di protagonista, uscito nel 1998. «Passi che portano alla rivelazione. Una celebrazione poetica della libertà. Un’ascensione verso la promessa di un rinnovamento», si legge nel tweet con cui è stata svelata la locandina.

Des marches qui cheminent vers la révélation. Une célébration poétique de la liberté. Une ascension pour s’avancer vers la promesse d’un renouveau. Du mardi 17 au samedi 28 mai, le Festival de Cannes fête sa 75e édition. Voici l'affiche ! #Cannes2022

Perché è stata scelta una scena di The Truman Show

«Il Festival di Cannes prende atto della fine di un mondo per coglierne uno nuovo», si legge nella nota in cui è spiegato il motivo della scelta. E oggi tra crisi climatica, disastri umanitari e guerre «i motivi di inquietudine» sono numerosi. «Come nel 1939 e poi nel 1946, Cannes ribadisce la sua convinzione che l’arte e il cinema siano luoghi di riflessione e contribuiscano alla reinvenzione del mondo». E, ancora: «Evocazione moderna del mito della caverna di Platone, The Truman Show e questa scena in particolare invitano lo spettatore a toccare il confine tra la realtà e la sua rappresentazione e a interrogare i poteri della finzione, tra manipolazione e catarsi. E se Truman in questo modo sfugge alla menzogna, il Festival, attraverso i suoi gradini rossi, propone un cinema che scopre le verità degli artisti». Il Festival ricorda quindi il primo articolo del proprio regolamento in cui si afferma che lo scopo della manifestazione «in uno spirito di amicizia e cooperazione universale, è quello di mostrare e valorizzare opere di qualità nell’interesse dell’evoluzione dell’arte cinematografica».

Cannes 2022: gli italiani in gara

Per l’Italia a Cannes saranno presenti Marco Bellocchio con la serie TV Esterno Notte; Valeria Bruni Tedeschi con Les Amandiers, e Mario Martone con Nostalgia in gara per la Palma d’Oro. Mentre tra le anteprime mondiali sono attesi Top Gun: Maverick e di Elvis e Crimes Of The Future di David Cronenberg.