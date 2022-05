Festival di Cannes 2022, i 10 film da tenere d’occhio

Si alza il sipario sulla 75esima edizione del Festival di Cannes. Sulla Croisette sono attese le star del cinema internazionale, da Viggo Mortensen a Kristen Stewart passando per Tom Cruise, presente fuori concorso con il suo Top Gun: Maverick. A caccia della Palma d’oro, il riconoscimento più ambito della kermesse, ben 21 film tra cui Nostalgia di Mario Martone con Pierfrancesco Favino. L’Italia sarà presente ma fuori concorso anche con Esterno Notte di Marco Bellocchio sul caso Moro, L’envol di Pietro Marcello e il cortometraggio Le pupille di Alice Rohrwacher.

Jasmine Trica in giuria

In giuria, al fianco del presidente Vincent Lindon, protagonista del film Palma d’oro 2021 Titane, e di star del cinema come Rebecca Hall e Noomi Rapace ci sarà Jasmine Trinca. L’attrice debutterà a Cannes anche come regista nella sezione “Seances Speciales” con Marcel! che vede protagonista Alba Rorhwacher. Valeria Golino presiederà invece la giuria della sezione “Un Certain Regard”. L’Italia non vince la Palma d’oro dal 2001, quando Nanni Moretti trionfò con il suo La stanza del figlio. Ecco i 10 film da tenere d’occhio durante la kermesse tra quelli in lizza per la vittoria finale e quelli fuori concorso.

Palma d’oro, cinque film da tenere d’occhio

1. Nostalgia di Mario Martone, per la Palma d’oro c’è anche l’Italia

Mario Martone torna al Festival di Cannes con Nostalgia. Il film ha come protagonista Pierfrancesco Favino nei panni di Felice, uomo che torna a Napoli, nel rione Sanità, per far visita alla madre in punto di morte. Dopo 45 anni in Medio Oriente, riscopre così i luoghi e le conoscenze del suo passato. Nel cast anche Aurora Quattrocchi, Francesco Di Leva e Tommaso Ragno. Martone era stato in concorso sulla Croisette già nel 1995 con L’amore molesto, altro film sul capoluogo campano. Il film sarà in sala dal 25 maggio.

2. Crimes of the Future, al Festival di Cannes anche Mortensen e Seydoux

Otto anni dopo Maps of the Stars, David Cronenberg torna con un nuovo film molto promettente. Crimes of the Future si svolge in un futuro distopico, dove molti hanno abbracciato il transumanesimo. Al centro della trama l’artista Saul (Viggo Mortensen) e la sua partner Caprice (Léa Seydoux) che hanno fatto della rimozione degli organi una vera arte estetica. Nel cast anche Kristen Stewart, attesa come i due colleghi sul red carpet. Ancora ignota la data di uscita nei cinema italiani.

3. Le otto montagne, Borghi e Marinelli nel film tratto dal libro premio Strega di Paolo Cognetti

Vincitore del Premio Strega nel 2017, il romanzo di Paolo Cognetti Le otto montagne sbarca al Festival di Cannes grazie all’adattamento cinematografico di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. La storia vede al centro l’amicizia tra Pietro e Bruno, uniti sin da piccoli, che vivono in due mondi opposti. Il primo è un ragazzino di città, mentre il secondo è l’ultimo rimasto di un piccolo villaggio di montagna. Volto dei due protagonisti sono Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Anche in questo caso è ignota la data di uscita in Italia.

4. Armageddon Time, sulla Croisette il talento di Anne Hathaway

James Gray, già regista di Ad Astra con Brad Pitt, dirige Anne Hathaway, Oscar Isaac e Anthony Hopkins in Armageddon Time. Il film racconta l’amicizia e la lealtà in un’America che viveva le elezioni del presidente Ronald Reagan. Fortemente autobiografico, il lungometraggio trae spunto dall’esperienza del regista nella Kew-Forest School del Queens frequentata, tra gli altri, da Donald Trump. Ancora assente una data ufficiale di uscita.

5. Les Amandiers, al Festival di Cannes il nuovo film di Valeria Bruni Tedeschi

Tra i film a caccia della Palma d’oro c’è anche Les Amandiers di Valeria Bruni Tedeschi. L’attrice e regista torinese naturalizzata francese dirige un film a metà tra commedia e tragedia che racconta la vita di Stella, Etienne e Adèle nella Francia degli Anni 80. I tre sono appena entrati nella prestigiosa scuola di teatro di Nanterre, ma devono affrontare la dura piaga dell’Aids. Nel cast anche Louis Garrel, ex compagno di Tedeschi, nei panni di un direttore artistico. L’uscita è prevista per il 9 novembre in Francia, mentre per l’Italia ancora non è stata indicata.

I campioni fuori concorso

1. Esterno notte, Marco Bellocchio porta a Cannes il caso Moro

Il Festival di Cannes sarà teatro dell’anteprima mondiale di Esterno Notte, l’ultima fatica di Marco Bellocchio, che sarà presentato nella sezione “Premiere”. Il film, che giungerà in sala in due episodi domani 18 maggio e il 9 giugno, racconta il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Nel cast Fabrizio Gifuni, che interpreta il presidente della DC, oltre a Margherita Buy e Toni Servillo. Esterno Notte approderà poi su Rai1 in autunno sotto forma di serie tv in sei appuntamenti.

2. Marcel!, l’esordio da regista di Jasmine Trinca

Premiata nel 2017 nella sezione “Un Certain Regard” per la sua performance in Fortunata, Jasmine Trinca torna al Festival di Cannes in doppia veste. L’attrice, oltre a essere membro della giuria che assegnerà la Palma d’oro, presenterà sulla Croisette il suo primo film da regista, Marcel!. Presente nel cartellone della sezione “Seances Speciales”, racconta la storia di una bambina e di sua madre, legate dall’amore reciproco e per il loro cane, Marcel. Protagonista del film, in uscita il prossimo 1 giugno, è Alba Rohrwacher.

3. L’envol, Pietro Marcello dirige l’adattamento de Le vele scarlatte

Il casertano Pietro Marcello, regista di Martin Eden, torna dietro la macchina da presa per L’envol, film d’apertura della sezione “Quinzaine des Réalisateurs”. Ispirato liberamente al romanzo Le vele scarlatte del russo Aleksandr Grin, racconta l’emancipazione femminile nel periodo fra le due guerre mondiali. Protagonista è la debuttante Juliette Jouan, che interpreta una giovane, orfana di madre, che vive con il padre (Raphael Thierry), veterano della Prima guerra mondiale. Nel cast anche Louis Garrel, mentre è ignota la data di uscita.

4. Elvis, il biopic sul re del rock con la cover dei Maneskin

Baz Luhrmann dirige invece Elvis, biopic che racconta la vita del mitico re del rock. Volto di Presley è Austin Butler (The Shannara Chronicles), mentre Tom Hanks interpreta il manager della rockstar, il Colonnello Parker. La trama segue la leggenda della musica dai primi successi fino al successo planetario mostrando anche i cambiamenti socioculturali degli Stati Uniti. La colonna sonora contiene anche un brano dei Maneskin che hanno realizzato la cover di If I Can Dream. Il film uscirà in Italia il 22 giugno.

5. Coupez, il film di apertura con la polemica nel titolo

Ad aprire la 75esima edizione del Festival di Cannes ci penserà stasera 17 maggio Coupez, nuovo film di Michel Hazanavicius, già regista di The Artist. La commedia racconta la storia di una troupe cinematografica intenta a girare un film horror a basso budget. Il loro lavoro si complica quando devono affrontare una reale invasione di zombie sul set. Il film è finito al centro di una polemica poiché il suo titolo originale, Z (Comme Z), richiamava il simbolo identificativo dell’esercito russo nella guerra in Ucraina.

