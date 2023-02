Festival di Berlino 2023 al via: film, red carpet, giuria e Zelensky

Tutto pronto per il Festival di Berlino. Stasera 16 febbraio si aprirà la 73esima edizione della rassegna che apre ogni anno il ciclo di appuntamenti con il cinema. Tante le produzioni in cartellone che animeranno la capitale della Germania fino al prossimo 26 febbraio. Grande attesa per Kristen Stewart, presidente della giuria 2023, e per l’apertura con il discorso di Volodymyr Zelensky. «Un onore per noi accogliere, seppur solo digitalmente, il presidente dell’Ucraina», hanno detto in conferenza i direttori della Berlinale. Non si esclude però una presenza della first lady di Kyiv, Olena Zelenska. Assieme al video messaggio, spazio per il documentario di Sean Penn che racconta il leader e la sua risposta all’invasione della Russia. In cartellone anche produzioni made in Italy tra cui un film con Pierfrancesco Favino. Debutterà inoltre il Berlinale Series Award, dedicato al piccolo schermo. Ecco tutte le anticipazioni sul festival.

Festival di Berlino 2023, i film italiani in rassegna e il premio per le serie tivù

Tanta Italia al festival, ma un solo film in concorso per l’Orso d’oro, l’opera prima di Giacomo Abruzzese Disco Boy. La trama segue un giovane rifugiato che giunge a Parigi per arruolarsi nella Legione straniera francese. Dopo l’addestramento arriverà sul delta del Niger, dove un villaggio combatte contro le compagnie petrolifere. Nel cast Franz Rigowski, già apparso in Freaks Out nei panni del nazista con sei dita. Fuori concorso al Festival di Berlino L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano. Nel cast Pierfrancesco Favino, che interpreta un poliziotto durante le ultime ore di servizio, che si rivelano molto più lunghe del previsto. In Germania anche Mario Martone con Laggiù qualcuno mi ama, documentario che omaggia Massimo Troisi con le parole di Ficarra e Picone e Sorrentino. E ancora, Le mura di Bergamo di Stefan Savoia riporterà le lancette dell’orologio al marzo 2020 con l’arrivo del Covid in Italia.

Grande novità del 73esimo Festival di Berlino 2023 sarà il Berlinale Series Award, primo riconoscimento per il piccolo schermo. L’Italia sarà presente anche qui con The Good Mothers, prossimamente su Disney+, che racconta la storia vera di tre donne che crescono nei clan della ‘ndrangheta. Nel cast Gaia Girace, volto di Lila Ceruto ne L’amica geniale, Micaela Ramazzotti e Valentina Bellé (Romulus II). Fra le altre serie tv, una menzione speciale per Agent, produzione danese con Nikolaj Coster-Waldau (Il Trono di Spade) e la serie indiana Dahaad (Roar) che racconta la condizione delle donne nella società. Il premio, che vanta anche la collaborazione del sito americano Deadline, sarà assegnato il 22 febbraio.

Festival di Berlino 2023, la giuria e le star attese sul red carpet

Grande attesa per il red carpet, su cui passeranno le star del cinema internazionale. Fra i più attesi c’è senza dubbio Steven Spielberg, che riceverà l’Orso d’oro alla carriera. Il regista di grandi cult hollywoodiani sarà presente alla proiezione del suo ultimo film, The Fabelmans, candidato anche ai prossimi premi Oscar. Sul red carpet arriveranno poi Sean Penn, che presenterà il suo documentario su Zelensky Superpower, oltre a Helen Mirren e Cate Blanchett. Sul tappeto rosso anche Anne Hathaway e Peter Dinklage per presentare She Came to Me, film di apertura della kermesse. Per l’Italia spicca la presenza di Benedetta Porcaroli, inserita fra i migliori talenti emergenti del cinema. La star di Baby ha meritato la menzione poiché «emana una forte personalità e un particolare modo di guardare il mondo». Sul red carpet del Festival di Berlino anche Pierfrancesco Favino, Mario Martone e Gaia Girace.

Ready for the red carpet? Europe's first major film event of the year, the @Berlinale, opens today✨ 📽️ The 73rd edition of the Berlin International Film Festival will take place from 16 to 26 February and will host 18 films supported by @MEDIAprogEU.#Berlinale2023 #Berlinale — Digital EU 🇪🇺 (@DigitalEU) February 16, 2023

La giuria della Berlinale 2023 vanterà, oltre alla presidente Kristen Stewart, grandi personalità internazionali dello spettacolo. Con la star di Hollywood ci sarà l’iraniana Golshifteh Farahani, già vista al cinema in About Elly di Asghar Farhadi ed Exodus – Dei e re di Ridley Scott. Fra i giudici ci sarà poi Valeska Grisebach, regista tedesca vincitrice del Torino Film Festival con Be My Star nel 2001. Nel team anche il rumeno Radu Jude, già vincitore a Berlino dell’Orso d’argento con il suo Aferim! sette anni fa e la cineasta spagnola Carla Simon che quest’anno ha partecipato a Venezia con Letter to My Mother for my Son. Presenti poi il regista di Hong Kong Johnnie To e Francine Maisler, fra le direttrici del casting più famose di Hollywood. Nel suo palmares vanta un Emmy e due nomination ai Bafta e ora sta lavorando a Dune: Parte 2 e Joker: Folié a Deux.