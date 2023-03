Dal Firenze Rocks al Coachella, 10 festival musicali: line up e biglietti

La stagione dei concerti sta per entrare nel vivo. Nella giornata di oggi il Lollapalooza, celebre festival negli Usa, ha ufficializzato la line up per l’edizione 2023. Sul palco saliranno, fra i più attesi, la giovane stella Billie Eilish e il rapper Kendrick Lamar. L’evento americano, assieme all’altrettanto famoso Coachella Festival, sarà però solo una delle tante rassegne musicali in giro per il mondo, dagli States all’Europa fino all’Italia. Da noi infatti ci saranno il Firenze Rocks, quest’anno in versione mini con due sole date, e gli I-Days di Milano, cui si unirà il Roma Summer Fest. Tanti gli artisti nel nostro Paese, da Rosalìa ai Red Hot Chili Peppers e i Maroon 5. Ecco una guida con i 10 festival da non perdere nel 2023 con le info sui biglietti.

I migliori 10 festival musicali del 2023 in Italia e all’estero: line up e date

1. Coachella Festival (14-23 aprile), quest’anno il primo headliner Lgbtq+

Il Coachella Festival, in programma sempre sui campi dell’Empire Polo Club di Indio, animerà migliaia di spettatori nei weekend di 14-15-16 e 21-22-23 aprile. In California tre gruppi di artisti, che saliranno sul palco due volte nei fine settimana. Headliner dei venerdì sarà la star del reggaeton Bad Bunny, che guiderà un cast di artisti che annovererà i Blondie, i Gorillaz, Burna Boy e i Chemical Brothers. I sabato si tingeranno di rosa con l’arrivo da Seul delle BlackPink, fenomeno del K-Pop femminile, e Rosalìa, che sbarcherà a Milano il prossimo 23 giugno. Le domeniche si scriverà la storia con la presenza di Frank Ocean, il primo artista apertamente Lgbtq+ a guidare le giornate. Con l’ex ghost writer di Justin Bieber anche Bjork. Presenza fissa il dj Calvin Harris. I biglietti sono ormai sold out per tutte le date ad eccezioni di pacchetti Vip da 599 dollari.

2. Rock am Ring (2-4 giugno), in Germania Yungblud e Foo Fighters

Il mese di giugno dei festival musicali si aprirà con il Rock am Ring, storica rassegna che si tiene ogni anno nel circuito automobilistico del Nürburgring, in Germania. L’edizione 2023 si svolgerà dal 2 al 4 giugno con la presenza di band cult e nuove stelle emergenti del rock. La kermesse tedesca offrirà una rara occasione di ascoltare dal vivo i talenti di Machine Gun Kelly (il 23 giugno con Blanco alla RCF Arena) e Yungblud. Con loro anche Foo Fighters, Evanescence, Five Finger Death Punch, Halestorm e Kings of Leon. In scena anche Jack Black, star della commedia americana, con i suoi Tenacious D (attesi a Sesto San Giovanni il 10 giugno). Biglietti disponibili sul sito ufficiale della rassegna.

3. Roma Summer Festival (6 giugno-4 agosto), da Mr Rain a Bob Dylan

Coprirà due mesi della stagione estiva invece il Roma Summer Festival, in programma nella capitale dal 6 giugno al 4 agosto. Aprirà Paolo Conte, cui seguiranno il giorno dopo Carmen Consoli e Mariza. Il 13 giugno sbarcheranno in Italia i Pet Shop Boys, il 26 i Lumineers e il 27 Mr Rain, fenomeno virale dopo il Festival di Sanremo. Il 9 luglio si esibirà a Roma Bob Dylan per uno dei suoi Phone Free Show dove saranno vietati gli smartphone. Da segnalare la presenza di Baustelle (10 luglio), Sting (14 luglio) e Madame (17 luglio). I live coinvolgeranno l’interno Auditorium Parco della Musica, dalla Cavea alla Sala Santa Cecilia. I biglietti sono disponibili su Ticketone.

4. Hellfest (15-18 giugno), la patria di rock e metal in terra francese

Fra una tappa e l’altra del Roma Summer Festival è il caso di fare un viaggetto a Clisson, nella Loira francese. Dal 15 al 18 giugno si terrà infatti l’Hellfest, patria degli amanti di rock e metal. Headliner della data di apertura saranno i Kiss, che offriranno una delle ultime occasioni per ascoltare dal vivo i loro brani. Con loro anche gli Hollywood Vampires di Johnny Depp ed Alice Cooper. Il 16 giugno suoneranno invece i Sum41 assieme a Skid Row e Def Leppard. Grande attesa anche per gli Iron Maiden (17 giugno) e Slipknot, che il 18 condivideranno il palco con i Pantera, attesi per la reunion tra Phil Anselmo e Zakk Wylde.

5. Firenze Rocks (17-18 giugno), edizione dimezzata con The Who e Maroon 5

Quasi completo invece il cartellone del Firenze Rocks. Quest’anno, per la delusione di molti fan, la rassegna conterà soltanto due date invece delle quattro canoniche. La conferma è arrivata dallo stesso organizzatore Roberto de Luca, presidente di Live Nation, su Repubblica, dove ha però annunciato importanti novità per il 2024. All’Ippodromo del Visarno il 17 giugno gli Who con l’orchestra del Maggio musicale fiorentino. Prima di loro Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine. Il 18 sbarcheranno invece i Maroon 5, preceduti dal fenomeno virale d4vd e dai britannici The Reytons. Biglietti disponibili su Ticketone a partire da 74.75 per sabato e 51.50 per domenica.

6. Glastonbury Festival (21-25 giugno), al festival britannico i Maneskin

Tre giorni dopo la conclusione del Firenze Rocks avrà inizio nel Regno Unito il Glastonbury Festival, la più famosa rassegna musicale britannica. L’edizione 2023 si svolgerà a Worthy Farm, in Inghilterra, fra 21 e 25 giugno con la presenza di star internazionali e migliaia di fan. Sul palco del Somerset ci saranno i Maneskin, lo scorso anno protagonisti invece a Coachella e Lollapalooza, anche se ancora non è stata ufficializzata la data di esibizione. Il 23 giugno suoneranno gli Arctic Monkeys, con Wizkid e Young Fathers. Sabato 24 sarà il turno di Guns’N’Roses, Lizzo, Lewis Capaldi e Lana Del Rey, mentre il 25 toccherà a Sir Elton John con Blondie e Cat Stevens. Annunciate ma ancora senza data le presenza al Glasto di Lil Nas X, Royal Blood e Carly Rae Jepsen. Biglietti sold out da novembre.

7. I-Days (22 giugno-15 luglio), al festival milanese Rosalìa e Red Hot

Parallelamente al Glastonbury Festival, Milano organizzerà gli I-Days che apriranno il 22 giugno e finiranno soltanto il 15 luglio. In apertura ci saranno i Florence + The Machine, seguiti il giorno dopo dall’unica tappa italiana di Rosalìa. Il 24 giugno sarà il turno di Paolo Nutini, mentre il 30 sbarcherà in Lombardia il rapper Travis Scott. Il giorno dopo La Fame, l’1 luglio, a Milano arriveranno i Black Keys che uniranno il loro sound al brit rock di Liam Gallagher e ai Nothing But Thieves. Il 2 luglio sarà poi il turno dei Red Hot Chili Peppers, mentre il 15 chiuderanno gli Arctic Monkeys. Biglietti ancora disponibili su Ticketmaster per tutte le date.

8. Summerfest (22 giugno-8 luglio), in Michigan Ava Max e Imagine Dragons

Per tre weekend consecutivi a cavallo tra fine giugno e inizio luglio si terrà all’Henry Maier Festival Park, vicino al lago Michigan, il 55esimo Summerfest. Durante il festival americano suoneranno la bellezza di 800 artisti per un totale di oltre mille spettacoli in 12 palchi diversi. Nella line up spiccano indubbiamente James Taylor, fra i massimi esponenti della musica leggera Anni ’70, e Sheryl Crow sul palco il 24 giugno. Il 30 invece saliranno sul palco gli Earth Wind & Fire, mentre l’1 luglio sarà il turno della popstar Ava Max. Infine, l’8 luglio si segnala il concerto degli Imagine Dragons, che sbarcheranno al Circo Massimo di Roma l’8 agosto per un live già sold out. Biglietti disponibili sul sito ufficiale della rassegna a partire da 26 dollari.

9. Tomorrowland (21-30 luglio), alla festa dei dj Nina Kravitz, Meduza e Tiesto

Oltre 600 artisti animeranno i due weekend del Tomorrowland, festival belga che quest’anno giungerà alla 17esima edizione. Gli appuntamenti da segnare sul calendario sono i fine settimana tre 21 e 23 luglio e tra 28 e 30 luglio. Presenti tutte le star della musica elettronica, tra cui i nostri Meduza. imone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale suoneranno nelle due date di venerdì in un cartellone che vedrà la presenza dei massimi esponenti a livello mondiale. Ci saranno infatti Nina Kravitz, Paul Kalkbrenner, Tiesto e Martin Garrix. Al parco de Schorre poi i Purple Disco Machine, Amelie Lens e Vintage Culture. Anche in questo caso i biglietti sono sold out da tempo.

10. Lollapalooza (3-6 agosto), con Billie Eilish e Lana del Rey i nostri Meduza

Per chiudere, si vola nuovamente negli States, per l’esattezza nel Grant Park di Chicago. Dal 3 al 6 agosto è infatti in programma l’edizione 2023 del Lollapalooza, festival nato itinerante ma dal 2005 stabilmente nella metropoli dell’Illinois. Gli organizzatori del concerto hanno rivelato poche ore fa, come preannunciato, la line up con tutti gli headliner, pur non specificandone la data di esibizione. Sul palco americano ci saranno, oltre ai citati Kendrick Lamar e Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers, Lana del Rey e Karol G. Negli States ci sarà un po’ di Italia con i Meduza, in scena assieme a Thirty Seconds to Mars, Carly Rae Jepsen e Afrojack, marito di Elettra Lamborghini. Per ora disponibili soltanto gli abbonamenti per i quattro giorni a partire da 365 dollari.