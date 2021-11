La Festa del Ringraziamento nelle serie tv: da This is Us a Friends

Oggi giovedì 25 novembre negli Usa si festeggia il Giorno del Ringraziamento – Thanksgiving Day – una delle feste più sentite nel Nord America e occasione per le famiglie di ritrovarsi per pranzare insieme. E da sempre presente in moltissime serie tv.

Secondo la tradizione, il Giorno del Ringraziamento è nato nel 1621 nella città di Plymouth, nel Massachusetts per volere dei Padri Pellegrini. I primi documenti però risalgono al 1623 quando dopo il raccolto il governatore della colonia William Bradford istituì una giornata in cui l’intera comunità doveva rendere grazie a Dio per ciò che aveva: «Tutti voi Pellegrini, con le vostre mogli e i vostri piccoli, radunatevi alla Casa delle Assemblee, sulla collina… per ascoltare lì il pastore e rendere Grazie a Dio Onnipotente per tutte le sue benedizioni».

La storia della Festa del Ringraziamento: dai Padri Pellegrini a Roosvelt

I Padri Pellegrini nei primi anni nel Nuovo mondo dovettero affrontare varie difficoltà, non ultima la scarsità di cibo. I semi che avevano portato dall’Inghilterra infatti non attecchirono e quasi la metà dei coloni morì di fame e freddo. Nel 1621 furono però aiutati dai nativi americani che spiegarono ai nuovi arrivati quali prodotti coltivare e quali animali allevare: granoturco e tacchini. Dopo tanto lavoro, i Pellegrini decisero di istituire una giornata per ringraziare dio per l’abbondanza ricevuta e per celebrare il primo raccolto invitarono anche gli indigeni. Nel 1941 il presidente Franklin Roosevelt la istituì come festa nazionale.

Il tacchino e la cerimonia della grazia alla Casa Bianca

Da sempre protagonista del Thanksgiving è il tacchino ripieno accompagnato da patate dolci, salsa di mirtilli, salsa gravy e torta di zucca. Alla Casa Bianca dalla fine degli Anni 80 si tiene la “cerimonia della grazia”: il presidente decide di salvare due tacchini. Quest’anno Joe Biden ha graziato i suoi primi pennuti: Peanut Butter e Jelly.

La festa del Ringraziamento nelle serie tv

Il Ringraziamento non può certo mancare nelle serie tv. Da Friends a Una mamma per amica fino a Will & Grace, sono tanti gli episodi dedicati proprio a questa ricorrenza. Una festa centrale per la famiglia Pearson protagonista di una delle più belle serie degli ultimi anni This is Us. Ecco una

