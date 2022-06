Perché il 2 giugno è la Festa della Repubblica

Oggi è la Festa della Repubblica. Il 2 giugno 1946 gli italiani e per la prima volta le italiane furono chiamati alle urne per il referendum istituzionale e l’elezione dell’Assemblea Costituente. Su 28 milioni (28.005.449) di aventi diritto al voto, i votanti furono quasi 25 milioni (24.946.878), pari all’89,08 per cento. I voti validi 23.437.143, di questi 12.718.641 (pari al 54,27 per cento) furono a favore della Repubblica, 10.718.502 (pari al 45,73) per la Monarchia. I giornali, e il dato è confermato dai risultati diramati dal ministero dell’Interno, registrarono un’affluenza alle urne che di provincia in provincia variava dal 75 al 90 per cento. Le donne ebbero un ruolo e un peso determinanti. Si recarono alle urne 12.998.131 donne, contro 11.949.056 di uomini. Ricordando quel voto storico Tina Anselmi scriverà: «Le italiane fin dalle prime elezioni, parteciparono in numero maggiore degli uomini, spazzando via le tante paure di chi temeva che fosse rischioso dare a noi il diritto di voto perché non eravamo sufficientemente emancipate. Non eravamo pronte. Il tempo delle donne è stato sempre un enigma per gli uomini. E tuttora vedo con dispiacere che per noi gli esami non sono ancora finiti. Come se essere maschio fosse un lasciapassare per la consapevolezza democratica».

Le 21 Madri costituenti

Gli italiani il 2 giugno 1946 votarono anche per l’Assemblea costituente. Il risultato elettorale vide l’affermazione della Democrazia cristiana che conquistò la maggioranza relativa dell’Assemblea (35,21 per cento), mentre il Partito socialista e il Partito comunista raggiunsero insieme il 39,61. Si rafforzarono così le forze legate alla tradizione popolare del movimento cattolico e del movimento socialista mentre dalle urne uscirono fortemente ridimensionate quelle di ispirazione liberale, che sino all’avvento del fascismo avevano dominato la vita politica. Vennero elette 21 donne, le cosiddette Madri costituenti. Nove provenivano dalla Dc (Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter Jervolino, Maria Federici Agamben, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi Cingolani, Maria Nicotra Verzotto, Vittoria Titomanlio), nove dal Pci (Adele Bej Ciufoli, Nadia Gallico Spano, Nilde Jotti, Teresa Mattei, Angiola Minella Molinari, Rita Montagnana Togliatti, Teresa Noce Longo, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi), due dal Psiup (Angelina Merlin e Bianca Bianchi) e una dal partito dell’Uomo Qualunque (Ottavia Penna Buscemi). Cinque di loro entrarono nella “Commissione dei 75”, incaricata di scrivere la Carta costituzionale: Maria Federici, Angela Gotelli, Tina Merlin, Teresa Noce e Nilde Jotti.

La Repubblica venne proclamata il 18 giugno

Il 10 giugno la Corte di Cassazione dichiarò la vittoria della Repubblica che venne proclamata il 18 giugno, dopo l’esilio il 13 giugno di re Umberto di Savoia e della famiglia reale in Portogallo. La Festa della Repubblica venne celebrata per la prima volta l’anno successivo, nel 1947. Nel 1948 si organizzò la parata in via dei Fori Imperiali. Nel 1949 l’allora presidente Luigi Einaudi stabilì il cerimoniale. Il capo dello Stato passava in rassegna le Forze armate in Piazza Venezia, di fronte al Vittoriano, e poi deponeva una corona d’alloro al Milite Ignoto. Lo stesso anno, l’ingresso nella Nato venne festeggiato con 10 celebrazioni in contemporanea in tutto il Paese. Il 2 giugno del 1961 per festeggiare i 100 anni dell’Unità del Paese la manifestazione non si tenne a Roma ma a Torino, prima Capitale. Nel 1963 invece la parata venne rinviata al 4 novembre, giornata della Forze Armate, per rispetto nei confronto di Papa Giovanni XXIII, che malato morì il 3 giugno.

Ciampi e la reintroduzione della parata nel 2000

Nel 1976 la parata fu nuovamente rinviata, dopo il terremoto in Friuli. E nel clima di austerity imposto dalla crisi economica degli Anni 70, il 5 marzo 1977 venne deciso di spostare la ricorrenza alla prima domenica di giugno, per recuperare un giorno lavorativo. Sempre per motivi di bilancio la stessa sfilata fu poi soppressa e sostituita da una manifestazione delle Forze Armate in Piazza Venezia. Ripresa per qualche anno, dal 1989 venne limitata a una cerimonia all’Altare della Patria. Fu Carlo Azeglio Ciampi a voler ripristinare i simboli nazionali anche in risposta a una polemica anti-unitaria e anti-risorgimentale che dalla Lega Nord aveva iniziato a contagiare un po’ tutto l’arco politico. Fu così che nel 2000 Ciampi reintrodusse la parata. Tag43 vi dà il buongiorno con la settimana Incom e i risultati del referendum.