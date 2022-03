Il 19 marzo si avvicina e l’obiettivo è trovare il regalo giusto per far felice il proprio papà. Se volete evitare di regalare per l’ennesima volta un profumo o una camicia, ecco 10 idee hi-tech per stupire gli amanti di gadget e device. Quest’anno non avete scuse dato che ce n’è per tutti i gusti, dai caricabatteria agli accessori per la domotica e gli strumenti fitness. Utili ogni giorno, sono anche un ottimo modo per restare al passo con i tempi e godere delle comodità che solo la moderna tecnologia è in grado di assicurare.

Festa del papà, 10 regali hi-tech in vista del 19 marzo

1. Kit Cellularline, gli accessori per custodire i propri smartphone

Partiamo subito con un’idea in grado di unire l’utile al dilettevole. Cellularline offre infatti i prodotti ideali per proteggere i propri smartphone da eventuali urti o cadute. Che si tratti di cover in silicone o di vetro temperato, non c’è device che Cellularline non sia in grado di tutelare garantendo sicurezza e longevità di utilizzo. Interessante anche il Power Base Wireless Charger Special Edition per gli auricolari che comprende, a soli 34,95 euro, una base di ricarica wireless e due custodie protettive in silicone colorato.

2. Amazfit Band 5, l’idea hi-tech per i papà amanti dello sport

Pedometro, tracciamento della qualità del sonno e cardiofrequenzimetro sono solo alcune delle opzioni di Amazfit Band 5, lo smartwatch per il fitness del colosso di Jeff Bezos. Resistente all’acqua fino a 5 atmosfere, è in grado di monitorare tutti i parametri vitali sia a riposo che durante le sessioni di allenamento con programmi impostati per camminate, corse all’aperto e persino nuoto in acque libere. Ottima la batteria, che garantisce un’autonomia di circa 15 giorni. Il prezzo è di appena 25,90 euro.

3. Lampada Celly WL Light Mini, una nuova luce per i papà lettori

Una comoda lampada da comodino con caricabatteria integrato. Insomma il regalo perfetto per il papà che ama leggere prima di dormire e ha bisogno di dare un boost alla carica del proprio smartphone. Stiamo parlando di Celly WLLightMini, pensata per garantire un’ottima illuminazione in qualsiasi spazio. Inoltre, è dotata di un powerbank da 10 Watt in grado di ricaricare ogni device mobile in modalità wireless. Pratica e funzionale, costa soltanto 29,99 euro.

4. Samsung The Frame LS03T, un televisore da galleria d’arte

Acceso è una tv, spento è un quadro. Questo è Samsung The Frame LS03T, una delle nuove idee della casa sudcoreana per gli amanti delle gallerie d’arte e dei musei. Si tratta di device che, quando non si guarda un film o un evento live, possono essere settati con screensaver che richiamano i capolavori di tutto il mondo, apparendo come quadri all’interno di una pinacoteca. Il design ultrasottile consente di posizionarlo in qualsiasi angolo della casa, mentre la grande quantità di cornici disponibili soddisfa tutti i gusti. Il prezzo sul sito ufficiale parte da 439 euro.

5. Aspirapolevere Dyson Cyclone V10 Absolute, domotica hi-tech per tutti i giorni

La pulizia della casa è un impegno che riguarda tutta la famiglia, quindi anche papà potrebbe apprezzare in regalo un elettrodomestico per tenere la polvere lontana dai suoi cari. Per questo Dyson propone il suo Cyclone V10 Absolute, da oggi anche con un Complete kit dal valore di 100 euro incluso nel prezzo. Con una potenza di 115 watt garantisce un’ora di autonomia e sei accessori per pulire ogni angolo del pavimento, senza dimenticare tappeti e moquette. Il prezzo sul sito ufficiale è di 499 euro.

6. Nokia 110, un cellulare per papà nostalgici a meno di 30 euro

Comprare uno smartphone oggi richiede il più delle volte un occhio della testa. Ecco perché l’offerta di Nokia giunge come una manna dal cielo, soprattutto per tutti coloro che non hanno bisogno delle infinite funzionalità di un iPhone13 o di un device Android da 800 euro. Nokia 110 strizza l’occhio ai nostalgici dei celebri telefonini finlandesi che hanno dominato gli Anni 90 con un servizio utile per telefonare e inviare messaggi. Niente app sofisticate o giochi, ma un design ultracompatto e leggero. Eccezionale, come da tradizione, la batteria da 800 mAh che in stand-by dura ben 18 giorni.

7. Occhialini smart Form, uno sguardo al nuoto del futuro

Se avete un papà amante del nuoto, allora Form ha il regalo adatto a voi. Si tratta di un paio di occhialini intelligenti dotati di display integrato che può mostrare dati in tempo reale con due diverse modalità. È possibile settare infatti il software per organizzare piani di allenamento in piscina o in acque libere con consigli utili e tempi per ogni sessione. Il tutto viene poi trasferito sullo smartphone grazie all’app gratuita Swim Form che consente di studiare i risultati ed entrare in contatto con una community globale. Il prezzo è di 195 euro.

8. Tp-Link presa smart, l’accessorio per una casa hi-tech

Un ottimo acquisto per far felice papà potrebbe essere la presa intelligente Tp-Link, disponibile su Amazon al prezzo di soli 8,99 euro. Si tratta di un particolare accessorio che consente di controllare a distanza tutti i dispositivi ad esso collegati, come ad esempio il frigorifero, il sistema di allarme di casa o anche il termostato. Tutto con un semplice clic sullo smartphone senza nemmeno doversi scomodare dal divano.

9. Massaggiatore plantare di HoMedics, relax hi-tech come in una spa

La tecnologia può venire in aiuto anche per rilassarsi fisicamente e godersi un pomeriggio seduti comodamente sul divano dopo una giornata di lavoro. Per chi ha le piante dei piedi doloranti, un ottimo rimedio è il massaggiatore plantare di HoMedics, che unisce l’aria compressa con i nodi massaggianti in gel che garantiscono un’esperienza sempre delicata. Le testine all’interno replicano infatti i movimenti delle mani di un esperto e, attivando l’opzione “calore lenitivo” danno la sensazione di trovarsi in una vera Spa. Il prezzo sul sito ufficiale, dove c’è un’intera sezione dedicata ai papà, è di 159,99 euro.

10. Fire Tv Stick, per papà un accessorio che rende smart la vecchia tv

In un mondo sempre più in mano alle piattaforme streaming, una smart tv è essenziale per non perdersi nessun contenuto. Se vostro papà ha una buona tv ma non dotata di collegamento internet, allora una Fire tv Stick è ciò che fa al caso vostro. Su Amazon è disponibile la versione HD con supporto vocale ad Alexa e comandi per la tv a soli 39,90 euro, mentre a 20 euro in più è possibile aggiudicarsi la stick 4K, anch’essa con supporto all’assistente vocale di Amazon e qualità delle immagini superba.