La seconda domenica di maggio si avvicina e, con essa, anche la Festa della mamma. Prima che sia troppo tardi è il caso di pensare al regalo giusto per sorprenderla, ringraziarla o anche forse per farsi perdonare qualcosa. Se volete evitare i classici – e ormai troppo gettonati – profumi o set da doccia, ecco qualche idea smart per restare al passo con i tempi. Che si tratti di un dispositivo mobile come smartphone, tablet ed e-reader oppure di accessori per la cucina e la cura personale, il settore hi-tech offre innumerevoli possibilità per tutte le tasche. Ecco cinque proposte per arrivare preparati all’8 maggio.

Festa della mamma, 5 regali hi-tech dagli accessori agli elettrodomestici

1. Caricabatterie Wireless Anker, energia extra per lo smartphone

Lo smartphone ha oggi un ruolo centrale nella vita di chiunque. Per la Festa della mamma 2022 è allora il caso di acquistare un accessorio vitale, un comodo caricabatterie. Wired consiglia il modello wireless di Anker MagGo 633. Si tratta di un supporto magnetico per il device che funge anche da caricatore grazie a una batteria portatile da 5 mila mAh. La base è ideale anche per dare un boost extra alle AirPods Pro o qualsiasi altro auricolare vanti una custodia di ricarica wireless. Il prezzo su Amazon è di 109,99 euro.

2. Segway Ninebot F30e, il monopattino elettrico per muoversi in città

Con il prezzo della benzina così instabile e a rischio aumento, è il caso di escogitare un metodo elettrico per muoversi in città. La Festa della mamma può essere l’occasione per acquistare un monopattino Segway Ninebot F30e, uno dei migliori presenti sul mercato internazionale. Ideale anche per principianti, vanta pneumatici da 10 pollici, un’autonomia di 30 chilometri ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 25 chilometri orari. Il prezzo sul sito ufficiale dell’azienda è di 529 euro.

3. LectroFan Classic, la macchina del suono per rilassarsi

Dividersi quotidianamente tra lavoro, impegni domestici e figli può risultare molto stressante. Ecco perché, una volta giunta la sera, si brama soltanto un momento di relax. In occasione della Festa della mamma un’ottima idea potrebbe essere LectroFan Classic, fra le macchine del suono migliori sul mercato. Disponibile su Amazon al costo di 59,95 euro, vanta dimensioni compatte tanto da poter essere posizionata senza particolari problemi anche sul comodino della stanza da letto. Acquistabile in tre colorazioni diverse, genera un rumore bianco con volume massimo di 85 decibel (per il sonno si consiglia di impostarla a 50).

4. Dash Mini Maker, per la mamma una macchina per waffle e cialde

La Festa della mamma è anche un’occasione per regalare un accessorio da cucina sempre ammirato ma mai portato a casa. Wired consiglia il Dash Mini Maker, elettrodomestico in grado di realizzare gustosi waffle e cialde perfette. Compatto e leggero, dato che pesa appena mezzo chilogrammo, è un must per chi vanta una cucina piccola e poco spaziosa. Si riscalda in pochi minuti e grazie alla piastra antiaderente fornisce una cottura uniforme in qualsiasi occasione. Il prezzo di 70,57 euro su Amazon include anche un anno di garanzia e l’accesso a un database di ricette.

5. Amazon Kindle Paperwhite, così la mamma può leggere ovunque

Se la mamma è fan della lettura e non perde occasione per passare il tempo con un libro, il regalo perfetto è un Amazon Kindle. Il miglior modello disponibile è il nuovo Paperwhite di 11esima generazione. Grazie al suo display da 6,8 pollici e un’illuminazione calda regolabile è ideale per leggere in qualsiasi momento della giornata, sia con la luce del sole che nelle ore notturne. Presenta uno spazio di archiviazione da 8 Gb che consentono di salvare in memoria circa 5 mila volumi o audiolibri. Il prezzo su Amazon è di 139,99 euro, ma è disponibile anche la versione Signature Edition a 189,99 euro. Possiede 32 Gb di memoria, uno schermo antiriflesso e circa 10 settimane di autonomia.