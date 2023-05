Festa della mamma, 10 canzoni italiane e straniere per la dedica perfetta

Bennato, Jovanotti, Zucchero. Ma anche Queen, Elvis e 2Pac. Tanti artisti, italiani e internazionali, nel corso della loro carriera hanno dedicato uno o più brani alle mamme. Un modo per dimostrare loro amore, affetto oppure semplice riconoscenza per quanto fatto durante l’intero corso della vita. In occasione della Festa della mamma 2023, in programma domenica 14 maggio, ecco una playlist con 10 brani di vari generi sia nostrani sia stranieri da dedicarle.

Festa della mamma, 10 canzoni italiane e internazionali da dedicarle

1. Viva la mamma di Bennato, il grande classico intramontabile

Fra i brani più celebri c’è indubbiamente Viva la mamma, uno dei più importanti nell’intera discografia di Edoardo Bennato. Pur pubblicato nel 1989, è un vero evergreen grazie a ritmo e testo leggeri ma pieni di amore e stima. «Tu non sei un sogno, tu sei vera», canta l’artista testimoniando come di mamma ce ne sia soltanto una. Singolo apripista del disco Abbi dubbi, l’11esimo in studio di Bennato, ebbe un incredibile successo commerciale scalando le classifiche italiane.

2. Madre dolcissima, la canzone più lunga di Zucchero Fornaciari

Impossibile non citare anche Madre dolcissima di Zucchero, brano pubblicato nel 1989 all’interno del disco Oro, incenso e birra. Basta sottolineare il versetto «Ti amo perché ne ho bisogno, non perché ho bisogno di te» per capire il verso significato del singolo. La canzone più lunga in tutta la discografia Fornaciari, dato che dura oltre sette minuti, riporta anche eventi che segnarono quell’epoca, come ad esempio la guerra civile in Afghanistan. Zucchero ne ha anche realizzata una versione in inglese con la collaborazione di Brian May, lo storico chitarrista dei Queen.

3. Ciao mamma di Jovanotti, la ballata rap che inneggia alla gioia

Allegra, giocosa e piena di ritmo. La ballata rap Ciao mamma di Jovanotti, risalente al 1990, pur avendo come tema centrale il divertimento e il senso di libertà, è un ottimo brano per la Festa della mamma. È infatti un modo eccellente per dedicare alla propria mamma le gioie della vita e ricordare il suo ruolo cruciale per tutte le emozioni di un figlio. Il brano, nonostante i 33 anni di vita, è ancora oggi uno dei più ascoltati e utilizzati per i post sui social la seconda domenica di maggio.

4. Mi dispiace di Laura Pausini, una lettera dal cuore per la mamma

«Ti voglio bene mamma, scrivimi… Tua figlia». Si conclude così invece Mi dispiace, brano del 1996 che una giovanissima Laura Pausini decise di dedicare alla madre. Una vera e propria lettera di scuse che la cantante ha scritto come atto di coraggio di una figlia verso il proprio genitore. «Non è più vero che io di te mi vergogno/ e la mia anima, lo sento, ti assomiglia», canta l’artista che in diverse occasioni ha dimostrato il suo amore per la mamma sui social.

5. Portami a ballare con cui Luca Barbarossa vinse Sanremo 92

Nel 1992 Luca Barbarossa vinse il Festival di Sanremo con Portami a ballare, brano che ha scritto di proprio pugno per la mamma Annamaria. Interamente incentrata sul rapporto madre-figlio, rappresenta un invito a danzare un ritmo antico, «di quelli che nessuno sa fare più». Un modo semplice e leggero per allontanare i problemi della vita di tutti i giorni e stringere ancora di più il legame in intimità con la propria famiglia.

6. Mother Love dei Queen, l’ultima canzone di Freddie Mercury

Il 24 novembre 1991, Freddie Mercury si spense a Londra per colpa dell’AIDS. Sebbene allo stremo per la malattia, il leader dei Queen lavorò fino all’ultimo negli studi di Montreux all’album Made in Heaven, poi uscito postumo nel 1995. In quei giorni lavorò a Mother Love, che rimase alla storia come l’ultima traccia della star del rock. I versi della canzone racchiudono il grande amore di Freddie per sua mamma, Jer Bulsara, l’unica di cui sentiva di avere bisogno negli ultimi giorni della sua vita. «Il mio cuore è pesante, la mia speranza svanita», canta Mercury in una strofa. «Mamma, per favore, fammi rientrare». Il frontman dei Queen si spense prima di ultimare il brano, che venne chiuso in seguito da Brian May.

7. Mama delle Spice Girls, il brano nato per volontà di Mel C

Spice, album d’esordio delle Spice Girls, è principalmente ricordato per il singolo di debutto Wannabe che ha lanciato la band britannica nell’Olimpo del pop. Degna di nota è però anche Mama, scritta dalle stesse artiste in collaborazione con il paroliere Richard Stannard. Come sottolinea Billboard, la ballad nacque per volontà di Mel C che pensò fosse opportuno omaggiare le loro mamme con un brano speciale. Queste ultime compaiono anche nel videoclip ufficiale, intente a guardare alcune fotografie delle loro figlie quando erano giovani.

8. Dear Mama, così 2Pac perdona gli errori di sua mamma

Dal rap al pop, passando per il rock e il cantautorato. Ogni genere musicale vanta canzoni intramontabili che raccontano l’amore di un figlio per la sua mamma. È il caso di Dear Mama, brano che la leggenda della East Cost Tupac Shakur dedicò a sua madre dopo essere uscito di prigione. 2Pac, come sottolinea anche un articolo di Billboard, «dice le parole che ogni mamma vorrebbe sentirsi dire, “Sei apprezzata”». La canzone ricorda la povertà e la dipendenza dalla droga, brutti ricordi che svaniscono di fronte a un sentimento che supera ogni cosa. Per la rivista Rolling Stone è al 18esimo posto nella classifica dei migliori brani hip hop della storia.

9. Mama Liked the Roses di Elvis, un omaggio alla forza di ogni mamma

Se c’è una classifica musicale che attraversa tutti i generi, è impossibile tenere fuori il re del rock’n’roll. Elvis Presley realizzò nel 1970 Mama Liked the Roses, brano che divenne lato B del singolo di successo The Wonder of You. La canzone, scritta per lui dal paroliere Johnny Christopher, è un vero inno alla mamma, che sopporta anche forzatamente la distanza dal proprio figlio. Dato il grande successo commerciale, la traccia trovò spazio anche nello speciale album di Natale che Elvis pubblicò quello stesso anno.

10. Mother di John Lennon, il ricordo struggente dell’ex Beatles

Chiude la speciale playlist per la festa della mamma uno dei tanti successi di John Lennon. L’ex fondatore dei Beatles, infatti, pubblicò nel 1970 Mother, struggente canzone che ricorda la difficile separazione dei genitori dell’artista. Lennon perse sua madre ad appena 17 anni per colpa di un incidente stradale, vivendo con il ricordo costante per tutta la carriera discografica. Le ha infatti dedicato, sia da solista sia con la band, Julia e My Mother’s Dead. Mia Martini ha realizzato una cover in italiano del brano dal titolo Madre, che uscì nel 1972.