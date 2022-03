8 marzo, da Lara Croft a Ellie: le dieci eroine dei videogame

Soprattutto di recente, numerosi videogame scelgono le donne per il ruolo di protagonista. Basti pensare a The Last of Us, la cui trama si regge attorno alla figura di Ellie oppure al più recente Horizon: Forbidden West, sequel di quel Zero Dawn che aveva presentato al mondo la forte Aloy. Senza poi dimenticare Lara Croft, eroina della saga Tomb Raider che ha identificato un genere per decenni tanto da essere celebre ancora oggi.

Le figure femminili nel videogame sono oggi portatrici di coraggio, valore, forza e profondità d’animo veri e propri modelli a cui ispirarsi per gli utenti. Che sono sempre di più ragazze, come testimonia una ricerca di GameTrack dello scorso anno. Questa aveva notato come nei principali mercati europei il 47 per cento dei gamer fosse di sesso femminile. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, ecco le 10 protagoniste più amate dei videogiochi, dai grandi classici alle novità recenti.

Le 10 migliori eroine dei videogiochi, da Lara Croft a Jill Valentine

1. Lara Croft (Tomb Raider), l’icona che ha segnato le generazioni

Se parliamo di donne nei videogame, probabilmente il primo nome che balza alla mente è quello di Lara Croft. L’archeologa e avventuriera protagonista della fortunata saga Tomb Raider si è imposta come pilastro del mondo videoludico grazie a fisico mozzafiato, coraggio da vendere e un’innata propensione alla ricerca del pericolo. Il primo capitolo risale al 1996, ma la saga ne ha contati a decine fra sequel e spin off fino ai remake moderni. Tante anche le trasposizioni al cinema grazie ai volti di Angelina Jolie e Alicia Vikander.

2. Chun-Li (Street Fighter), una delle prime donne nei videogiochi

Spietata e vendicativa, Chun-Li è uno dei volti più celebri della saga picchiaduro Street Fighter nonché il primo personaggio femminile ad apparire nel progetto con il secondo capitolo del 1991. Secondo la biografia ufficiale creata da Capcom, è nata in Cina nel 1968 ed è una delle donne più forti dell’universo. È infatti in grado di padroneggiare le migliori tecniche delle arti marziali, muovendosi con agilità anche al cospetto di sfidanti più vigorosi e attrezzati. È apparsa anche sul grande schermo nell’adattamento del 2009 Street Fighter – La leggenda con il volto di Kristin Kreuk. Oggi è uno dei personaggi più gettonati tra le cosplayer di tutto il mondo, che ne presentano personali versioni ai vari meeting.

3. Ellie (The Last of Us), il pilastro di un capolavoro moderno

In termini di profondità caratteriale, probabilmente pochi personaggi videoludici battono Ellie, la giovane ragazzina che detta i tempi di The Last of Us. Quattordicenne nel primo capitolo, da poco maggiorenne nel sequel, la ragazza è il fulcro del titolo Naughty Dog che racconta un’umanità distrutta da un terribile virus. Il suo rapporto con Joel, che vede come il padre che non ha mai avuto, e la successiva crescita psicologica ed emotiva hanno consentito al videogame di aggiudicarsi oltre 300 premi a livello mondiale. Il secondo capitolo ha poi segnato l’introduzione del tema omosessuale nella saga, una vera svolta per i videogame.

4. Jill Valentine (Resident Evil), la poliziotta testarda fra le donne di Capcom

La saga horror di Resident Evil ha visto tante donne avvicendarsi nel ruolo di comparse, antagoniste o serve del male. Merita invece una menzione speciale Jill Valentine, che ha preso le redini del remake di Resident Evil 3 dove deve affrontare le insidie legate all’arma biologica Nemesis. Ex poliziotta dell’unità speciale S.T.A.R.S., inizia la sua avventura contro gli zombie a Raccoon City, genesi della tragedia mondiale. Risoluta e spesso testarda, tende a innervosire gli alleati ma grazie alla sua caparbietà trova sempre la soluzione migliore. È apparsa anche negli adattamenti cinematografici con i volti di Sienna Guillory in Resident Evil: Apocalypse e di Hannah John-Kamen in Welcome to Raccoon City.

5. Bayonetta (Bayonetta), impegnata nella lotta tra angeli e demoni

Corrispettivo femminile del Dante di Devil May Cry, Bayonetta è protagonista dell’omonimo titolo per Ps3 di Sega e PlatinumGames. È l’ultima discendente delle streghe di Umbra, un antico clan immerso in una lotta fra angeli e demoni. Sempre alla ricerca del proprio passato, di cui non ha memoria, impegna le proprie forze per salvare il mondo dall’apocalisse grazie a un quasi illimitato arsenale di armi. Il suo look, particolarmente sensuale, attira l’attenzione della controparte maschile, che poi deve fare i conti con la sua furia.

6. Senua (Senua’s Sacrifice), sommersa dai fantasmi del passato

Una grave forma di schizofrenia caratterizza invece il personaggio di Senua, protagonista del videogame per Xbox Hellblade: Senua’s Sacrifice e del recente sequel Hellblade II. Una delle più potenti donne celtiche, è vittima di continue psicosi a seguito di un evento tragico che colpisce il suo villaggio. Per questo sente continuamente delle voci che chiama Furie, teme l’oscurità e odia la sua stessa immagine, ma non perde mai di vista il suo obiettivo, liberare l’amato Dillion, catturato in battaglia dai vichinghi e sacrificato in nome degli dei norreni. Per farlo, dovrà affrontare le ire di Hela, la dea dei morti.

7. Kassandra e Evie (Assassin’s Creed), le donne che difendono la famiglia

Due donne hanno poi anche protagoniste di altrettanti capitoli di Assassin’s Creed, i videogame a sfondo storico di Ubisoft. A differenza delle altre donne di questa lista, Kassandra e Evie non sono protagoniste uniche dei rispettivi giochi, ma personaggi utilizzabili al fianco dei fratelli Alexios e Jacob. La prima vive la sua storia nell’antica Grecia, nel tentativo di sventare la minaccia della Setta di Kosmos, organizzazione segreta che intende rovesciare i poteri di Atene e Sparta. La seconda invece si muove nella Londra vittoriana per ostacolare il piano di alcuni industriali affiliati alla setta dei Templari. Entrambe sono un esempio di forza e fratellanza, sempre pronte a difendere la famiglia contro ogni ostacolo.

8. Aloy (Horizon Zero Dawn), l’eroina che ha conquistato le console

Ultima in ordine di tempo, ma non certo di importanza, è Aloy, protagonista della saga fantasy Horizon. Introdotta nel primo capitolo, Zero Dawn, sta ora dominando le vendite con il sequel Forbidden West, fra i titoli più venduti per Ps4 e Ps5. Nata in un futuro molto lontano da noi, la ragazza vive una realtà che ha visto la quasi totale scomparsa della razza umana, i cui superstiti vivono in tribù prive di ogni tecnologia. Il mondo è dominio delle Macchine, androidi frutto di un esperimento umano finito male. Determinazione, desiderio di conoscenza e resilienza sono i suoi tratti distintivi, tanto da consentirle una statua a Firenze in occasione dell’uscita del gioco.

9. Samus Aran (Metroid), la sorpresa che ha sconvolto i fan

Samus Aran è invece la protagonista di Metroid, videogioco a piattaforme del 1986 per Nintendo. Orfana da quando un gruppo di pirati spaziali ha sterminato la sua famiglia, viene adottata dagli alieni Chozo che con l’inganno riescono a effettuare esperimenti su di lei. Diventa così una cacciatrice di taglie letale e spietata, che nasconde il suo volto sotto una tuta cibernetica che ne maschera anche l’aspetto. Il gamer infatti non si rende conto di impersonare una ragazza fino all’incredibile colpo di scena finale, quando Samus toglie l’elmo e rivela a tutti di essere una donna.

10. Lightning (Final Fantasy XIII), il coraggio delle donne nel fantasy

Chiudiamo l’elenco delle 10 migliori protagoniste donne dei videogiochi con Lightning, celebre volto di Final Fantasy XIII e dei vari sequel e spin-off. Schiva e distante, è una ragazza di appena 21 anni che, proprio nel giorno del suo compleanno, si ritrova a iniziare un’avventura che cambierà nettamente il suo destino. È costretta infatti a imbarcarsi in una missione difficile per salvare la sorella Serah da morte certa, divenendo però così nemica dello Stato e del popolo che la vedrà come una terrorista da eliminare. Coraggio e senso di appartenenza avranno la meglio, portandola a compiere gesta eroiche inimmaginabili.