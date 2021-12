Festa di Natale – Una serata per Telethon, stasera su Rai 1: la scaletta e gli ospiti della serata

Ritorna l’appuntamento annuale di Rai 1 con Festa di Natale, la serata dedicata alla raccolta fondi per la Telethon, in onda stasera, domenica 12 dicembre 2021, a partire dalle 21.25. Alle redini del programma che concluderà la maratona di beneficenza, iniziata venerdì 10 dicembre 2021, la conduttrice di Domenica In Mara Venier che, subito dopo Amadeus e I soliti ignoti, presenterà uno speciale ricco di storie commoventi, momenti di intrattenimento e ospiti speciali.

“La ricerca non è il fine, è lo strumento con il quale vogliamo far contare ogni vita. Non diamo la certezza della cura, ma la certezza dell’impegno”.@francescapasi, @Telethonitalia#LaRicercaDona: torna la Maratona tv #Telethon, dal #12dicembre ➡️ https://t.co/49UQF5U9qu#Rai pic.twitter.com/vEphM9iT4N — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) December 10, 2021

Nel corso della diretta, la padrona di casa, affiancata da Paolo Belli, raccoglierà le testimonianze di medici, ricercatori, giovani pazienti affetti da malattie genetiche rare e famiglie che, da un momento all’altro, si sono trovate a fare i conti con patologie su cui la scienza poteva fornire ben poche risposte. E, soprattutto, terrà sotto controllo l’avanzare delle donazioni e delle sottoscrizioni che i telespettatori potranno devolvere attraverso il numero fisso 06 44015418 o un semplice sms al 45510. Non mancherà l’intrattenimento, grazie alle performance live della Big Band, pronta ad allietare il pubblico con le note delle canzoni più celebri della musica italiana, e al nutrito parterre di personaggi del mondo dello sport, del cinema e della televisione. Tra questi, ad alternarsi sul palcoscenico degli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi, saranno l’ex ballerino e conduttore Stefano De Martino, la presentatrice di Ballando con le stelle Milly Carlucci, il cantautore Edoardo Bennato, la campionessa Federica Pellegrini, i protagonisti di Gomorra Salvatore Esposito e Marco D’Amore e i vincitori di Tale e Quale Show, i talentuosi Gemelli di Guidonia. Man mano, si uniranno a loro anche Ron, Stefano Fresi, Shel Shapiro, Nino D’Angelo e Paolo Conticini.

Infine, nella seconda parte della trasmissione, verrà presentato A occhi aperti, il cortometraggio che, per la sedicesima volta, vede Rai Cinema al fianco di Fondazione Telethon. L’opera, realizzata dal regista Mauro Mocini, è stata prodotta da Movimento Film.