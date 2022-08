Festa dell’Unità a Bologna, sos par condicio: rebus su simboli e dibattiti

La festa dell’Unità a Bologna dovrebbe tenersi da meno di una settimana. Tuttavia, in merito alla sua organizzazione e alle modalità ci sono ancora tantissimi dubbi. Il motivo? Per le regole della par condicio la festa dovrebbe essere festeggiata senza manifesti, cartelli elettorali, bandiere visibili all’esterno e molto altro ancora. Ecco i dettagli riguardo alla vicenda.

Perché è stata contestata la festa dell’Unità a Bologna?

Ad alzare il polverone riguardo alla festa dell’Unità a Bologna ci ha pensato Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia. Infatti, il politico ha presentato un esposto in prefettura contestando le modalità della festa nella città bolognese. Al riguardo, l’esponente di Fdi ha dichiarato: «È una violazione delle regole, è uno spazio pubblico che viene dato in concessione a un partito senza rispettare le regole della campagna elettorale. A Bologna le regole valgono per tutti, ma per il Pd valgono sempre meno».

In effetti, la festa dell’Unità a Bologna si tiene in un parco pubblico soggetto alle norme della par condicio che entrano in vigore il 25 agosto e coincidono con la data d’inizio dei festeggiamenti. Precisamente la celebrazione dovrebbe avere luogo nel Parco Nord lungo via Stalingrado, area che è stata data in comodato gratuito al PD.

La soluzione del PD

Il PD ha scritto al Prefetto di Bologna per avere informazioni al riguardo. La Prefettura ha invitato i Dem ad avere etica politica, rispettando la legge e mostrando buon senso. Il Partito Democratico sta quindi pensando a delle soluzioni per riuscire a organizzare la festa dell’Unità a Bologna senza intoppi, non violando la par condicio. In Federazione assicurano che la «festa si farà» anche se non si è capito come verrà organizzata.

Tra i numerosi ostacoli infatti, c’è anche quello di organizzare i dibattiti che verranno tenuti, visto che devono spaziare tra cultura e approfondimento, senza cadere nella propaganda. Infine, un nodo da sciogliere riguarda anche gli elementi del PD che parteciperanno alla festa, ad oggi ancora sconosciuti.