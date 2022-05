Festa della mamma: le madri nella letteratura e nella cultura pop

Se le madri fossero come nelle serie tv, bisognerebbe abolire la festa della mamma. In Game of Thrones, la regina Cersei Lannister è pronta a tutto pur di difendere i propri figli. Ma per il resto è la persona più detestabile, narcisista, misogina e sprezzante che si possa immaginare. Cersei Lannister non è un’eccezione. Modelli poco edificanti nascono ad ogni fiction. Prendete una serie a caso tra le tante. Big Bang Theory, Breaking Bad, The O.C., Gossip Girl, Cougar Town, Workin’ Moms. Nel migliore dei casi ci troverete una madre per nulla raccomandabile. Molto spesso vi apparirà scandalosa. Quasi sempre la scoprirete fonte di guai per i figli. Ovviamente gli sceneggiatori calcano la mano. Come biasimarli? I personaggi negativi sono sempre i più riusciti.

Con Pelizza da Volpedo la madre si fa politica

Ma al di là di ogni singola Cersei Lannister da disprezzare, il fatto che le mamme siano raccontate in modo dissacrante è oggi una buona notizia. È aggiungendo continue sfumature alla parola mamma, infatti, che nel corso degli anni si è tentato di abbattere lo stereotipo della madre angelicata e senza difetti. Iperboli ed eccessi hanno fatto bene alle mamme. Anche se urticanti, eccessivi o controversi, molti dipinti, romanzi e film hanno nutrito il nostro immaginario, ci hanno permesso di interrogarci su quanti significati proiettare sull’etichetta di madre. Per rendersene conto, bisogna riavvolgere il nastro e partire da uno dei dipinti più posterizzati della nostra pittura: Il Quarto stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Per la prima volta nella storia dell’arte, una donna con in braccio il suo bambino è protagonista di un quadro politico. Siamo nel 1901. Il nuovo secolo ha spalancato un’epoca nuova. Le mamme idealizzate sopravviveranno qua e là nelle opere di pittori di destra come Boccioni e Balla, ma la distruzione del mito è iniziata.

Le madri insofferenti e lo scontro generazionale

Mamme insofferenti s’affacciano nella letteratura. È «piccola e magra, con le spalle un po’ curve» quella che Natalia Ginzburg presenta nel suo racconto La madre, del 1964, una donna in crisi che cerca la propria indipendenza in un’epoca che non gliela vuole concedere. In controluce si vede già l’epilogo de L’amica geniale di Elena Ferrante, recente successo internazionale e ritratto di un’intera generazione di donne tra gli Anni 40 e 70. Il rapporto conflittuale con i figli è invece ne Le parole tra noi leggere di Lalla Romano, premio Strega nel 1969. Lo stesso tema aveva portato Grazia Deledda ad aggiudicarsi il Nobel negli Anni 20, mentre nel 1979, in musica, la guerra madre-figlio risuonerà nelle parole di Mothers dei Pink Floyd, canzone di protesta, manifesto di uno scontro generazionale, dura condanna della figura materna come pezzo di quel muro (The Wall) che impediva ai giovani di essere liberi.

La rottura di Oriana Fallaci con Lettera a un bambino mai nato

Il ruolo sociale di una madre, negli Anni 70, è un fatto indiscutibile. Nel capolavoro di Salvatore Satta, Il giorno del giudizio, un personaggio femminile è definito «madre dei suoi figli prima che fossero concepiti». Ma è in quegli stessi anni che irrompe Lettera a un bambino mai nato, il best-seller di Oriana Fallaci, scritto per raccontare che “mamma” è anche colei che figli non ha: che in una società civile nessuno può esimersi dall’affrontare questioni morali e politiche come l’aborto e l’idea di famiglia.

Da Bellissima a Psycho e Tutto su mia madre: le madri nel cinema

Le mamme cambiano volti e necessità, e i film ne fanno soggetto prediletto, inscenano i drammi dell’affettività come in Bellissima di Luchino Visconti e in Tutto su mia madre di Pedro Almodóvar. Il teatro della follia raggiunge il culmine con la mamma di Psyco di Alfred Hitchcock, vendetta e protezione sono esasperati in Kill Bill di Quentin Tarantino, mentre un sorriso amaro ci strappano la moglie di Fantozzi (e mamma di Mariangela) e quella di Furio in Bianco Rosso e Verdone. Il tema della madre continua a scorrere come un fiume in piena, s’incanala in generi ormai codificati, invade ogni aspetto delle dinamiche familiari e sociali. Nel film True Mothers, straordinario successo di critica del 2020, una mamma adottiva è inaspettatamente contattata dalla madre naturale del bambino. Nel romanzo L’arminuta (Premio Campiello 2017) di Donatella Di Pietrantonio la ragazzina protagonista scopre di non essere figlia delle persone con cui è cresciuta e si trova restituita alla sua famiglia d’origine. L’elenco dei titoli potrebbe continuare a lungo. Ma a ognuna di queste opere, alte o basse che siano, va un tributo di riconoscenza. Indipendentemente dal tipo di sguardo (politico, poetico, dissacrante, paradossale), ci hanno lanciato almeno un invito a fare i conti con la complessità.