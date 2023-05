Festa della mamma 2023, quando è? La data

Manca poco alla Festa della mamma 2023. Ricorrenza mobile, in Italia come in numerosi altri Paesi viene celebrata la seconda domenica di maggio: quest’anno quindi il 14 del mese. Ecco come è nata, come si è diffusa in Italia e quando viene celebrata nel resto del mondo.

Le origini della Festa della mamma

La Festa della mamma come la intendiamo oggi fu introdotta tra l’Ottocento e il Novecento, in due momenti diversi. Negli Stati Uniti nel maggio 1870, l’attivista pacifista e abolizionista Julia Ward propose di fatto l’istituzione del Mother’s Day for Peace (Giornata della madre per la pace). Più avanti nel 1908 fu Anna Jarvis a festeggiare il Mother’s Day (Giorno della madre) in onore di sua mamma Ann, attivista a favore della pace che a sua volta aveva provato a celebrare le madri di nordisti e sudisti, per favorirne l’amicizia. La celebrazione di Jarvis si diffuse e divenne molto popolare, tanto da essere resa ufficiale dal presidente Woodrow Wilson nel 1914, quando il Congresso deliberò di festeggiarla la seconda domenica di maggio, come espressione pubblica di amore e gratitudine per le madri.

La Festa della mamma in Italia

In Italia, la festa della mamma come la si intende oggi è nata invece nella seconda metà degli Anni Cinquanta. Dal punto di vista commerciale fu Raoul Zaccari, senatore e sindaco di Bordighera, il principale promotore della legge istitutiva della festa della mamma, approvata nel 1958, quando già veniva celebrata da due anni nella città ligure. Dal punto di vista religioso, il grande promotore della festa fu don Otello Migliosi, parroco di Tordibetto di Assisi, che la celebrò durante una messa il 12 maggio 1957. La festa prese rapidamente campo in tutta Italia, con data 8 maggio, diventata in seguito mobile: seconda domenica del mese.

La Festa della mamma nel mondo

La Festa della mamma cade l’8 marzo, ovvero in concomitanza con la Giornata internazionale della donna, nell’area dei Balcani, ma anche (solo per citare alcuni Paesi) in Armenia, Uzbekistan, Kazakistan, Burkina Faso, Vietnam. In molti Paesi arabi la festa cade invece nel giorno dell’equinozio di primavera, il 21 marzo. In Spagna, Portogallo, Ungheria e Lituania la prima domenica di maggio, mentre in Norvegia viene celebrata già la seconda domenica di febbraio e in Georgia il 3 aprile. In Corea del Sud cade l’8 maggio, in Messico il 10, in Paraguay il 15, in Polonia il 26 e in Bolivia il 27. In Argentina la Festa della mamma arriva solo la terza domenica di ottobre. Ultimi a celebrarla gli indonesiani, il 22 dicembre.