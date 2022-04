Festa della mamma 2022, quando è? La data

Nel 2022 la Festa della Mamma, che cade sempre la seconda domenica di Maggio, si festeggia domenica 8 Maggio. Ecco la storia della festa e qualche idea regalo per celebrare la mamma.

Festa della mamma 2022

In origine la data era fissa e cadeva l’8 Maggio, ma fu modificata per ragioni sia commerciali, sia per semplificare i festeggiamenti e rendere più facilmente accessibile la festa a tutti. In Italia la Festa della Mamma fu celebrata da Otello Migliosi la seconda domenica di maggio del 1957, primo in assoluto a dare inizio a questa festa nel borgo di Tordibetto. Otello Migliosi era un sacerdote del clero della diocesi di Assisi, molto stimato e grande studioso, che ha compiuto molte opere per la chiesa. Nel 2006, al decennale della sua morte, il comune di Assisi ha intitolato la piazza di Tordibetto alla sua memoria.

I biglietti di auguri più belli

Ecco di seguito alcune frasi di auguri per scrivere biglietti commoventi e pieni d’affetto da regalare alle proprie mamme.

“Cara mamma nessuna parola è capace di descriverti… tu mi dai la vita ogni giorno e sei capace di trovare un lato positivo in tutto! Quando tutto va male tu sei il sole dopo la tempesta, l’arcobaleno dopo la pioggia, sei tutto ciò che conta… ho da dire molto… ma non ho da dire niente… solo per te, mamma!”