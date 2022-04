Un 25 aprile di polemiche tra ipocrisie e cortocircuiti sull’Ucraina

Le polemiche contro il 25 aprile hanno un lato positivo: sono invecchiate molto più in fretta del 25 aprile. Hanno meno di 30 anni e sembra che ci siano da sempre, logore, artificiose, molto più trite, retoriche e vuote delle celebrazioni che vorrebbero criticare. Le quali, perlomeno, sono state volute da gente che la Resistenza l’aveva fatta e la conosceva, mentre la ghenga anti-25 aprile è per lo più un’accolita di rancorosi dopolavoristi formatisi, se va bene, sui risvolti di copertina dei vecchi libri di Montanelli-Gervaso e sul Sangue dei vinti di Giampaolo Pansa.

Il sindaco di Medole che censura Bella ciao fa quasi tenerezza

Così fa quasi tenerezza il sindaco di Medole, in provincia di Mantova, che ha vietato alla banda comunale di suonare Bella ciao per la festa della Liberazione perché “divisiva”. Quando il problema, nel 2022, è semmai ricordarsi che era un canto della Resistenza italiana, e non l’inno degli antieroi spagnoli della Casa di carta, diventato ormai una cover per tutti i disobbedienti del mondo, compresi i no-vax. Tanto da essere citato anche in Servitore del popolo, la serie tv del 2015 scritta e interpretata da Volodymyr Zelensky. Ma qui le acque si confondono, perché a cantarla nella fiction non è il presidente Goloborodko, l’idealista integerrimo venuto dal nulla, ma il suo corrotto predecessore, che non vuole mollare la poltrona e si è barricato nell’ufficio presidenziale. «Chiede due litri di vodka e un passaporto per la Jugoslavia». «Ma non esiste più la Jugoslavia!». «Ecco perché vuole due litri di vodka». Bella ciao divisiva? Ma se è l’unico canto della Resistenza in cui non si parla di odio o di combattimento o di politica. C’è solo qualcuno che non sopporta un non meglio identificato invasore (e chi li sopporta, gli invasori?), vuole andarsene coi partigiani e chiede, en cas de malheur, di essere seppellito all’ombra di un bel fior. È quasi tenera.

Chi spara all’invasore, magari con un fucile Usa, passa dalla parte del torto

Divisiva sarà piuttosto Fischia il vento, in cui si invocano la ‘rossa primavera’ e il ‘sol dell’avvenir’, oltre che la dura vendetta contro il ‘fascista vile e traditor’. Per non parlare di quel peana guerrafondaio che è Siamo i ribelli della montagna, ‘mutammo in caserme le vecchie cascine/armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo i muscoli e il cuore in battaglia’. Per inciso, Siamo i ribelli, noto anche come Dalle belle città, è uno dei pochissimi canti realmente composti dai partigiani, nella fattispecie quelli del 5° distaccamento della III Brigata Garibaldi “Liguria” impegnata nel 1944 sul monte Tobbio. Probabile che oggi, prima ancora che dal sindaco di Medole, quell’inno verrebbe censurato dall’Anpi di Gianfranco Pagliarulo. Fa brutto pensare alle vecchie cascine piemontesi trasformate in caserme, anziché in agriturismi. E tutte quelle bombe e mitraglie, magari inviate dagli americani? Per carità. L’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti. Chi spara all’invasore, soprattutto se con un fucile americano, passa dalla parte del torto. Non può usurpare il nobile nome di resistente. Resistenza oggi è invitare il nemico in una vecchia cascina convertita in agriturismo e persuaderlo a deporre le armi. Questo dovrebbero fare gli ucraini con i russi, mica affondargli la Moskva, che poi Putin si arrabbia sul serio, sferra l’attacco termonucleare globale e ci andiamo di mezzo anche noi.

La deriva di Pagliarulo e di una parte dell’Anpi

Insomma, la memoria di quel che fu la nostra Resistenza è così sfilacciata che i suoi odierni depositari non sanno bene cosa dire a chi una mattina di due mesi fa si è svegliato e ha trovato per davvero l’invasor. Mentre ufficialmente continuano a respingere l’interpretazione di Pansa che presentava i fascisti come vittime (e le vittime oggi hanno sempre ragione), gli epigoni dell’Anpi sembrano averla assimilata quanto i postfascisti: è cattivo il nemico che bombarda la tua casa, ma se gli tiri le bombe per scacciarlo non sei buono nemmeno tu, anzi, diventi responsabile per le eventuali rappresaglie contro i civili. In buona sostanza, quello che Pagliarulo (ma anche Orsini, Di Cesare e compagnia di giro) rimprovera ai combattenti ucraini è più o meno ciò che i revisionisti rimproveravano ai partigiani autori della strage di via Rasella, cui i nazisti risposero con il massacro delle Ardeatine.

Nel 2022 il Giornale è diventato filo-partigiano

La guerra in Ucraina, d’altra parte, ha dato nuovi spunti anche all’ala più creativa dei detrattori del 25 aprile. Se il “sangue dei vinti” di casa nostra ormai si è asciugato troppo, si può intingere la penna nel sangue fresco versato a Kharkhiv e Mariupol. E così, sorpresa!, nel 2022 il Giornale diventa filo-partigiano. Solo un anno definiva la Resistenza un fenomeno minoritario disonorato da orrendi crimini e lodava il buon Guareschi, tornato dai campi di prigionia nazisti “senza odiare nessuno”, e ora sgrida l’Anpi perché non odia abbastanza Putin ed è restia ad esaltare le gesta dei combattenti ucraini contro i soldati russi. Ipocrisia, certo. Uguale e contraria a quella di chi ha le magliette con la faccia del Che e i portachiavi con la faccia di Lenin, ma arriccia il naso quando vede in tivù la faccia di Zelensky e brontola che quello lì punta tutto sull’immagine.