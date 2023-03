Festa della donna, spopola il dolce di Carlo Cracco: quanto costa?

Carlo Cracco ha lanciato per la festa della donna una serie di proposte dolciarie dedicate a questa particolare ricorrenza. Il costo? Accessibile a tutti!

Il dolce di Carlo Cracco per la festa della donna

Il noto cherf ha deciso di aggiornare il proprio shop online aggiungendo alle proposte passate quelle dell’edizione 2023. La prima proposta, che è poi quella più vecchia, è data dalle Carrè Nougatine, un dolcetto con del croccante alle nocciole ricoperto di cioccolato e di forma quadrata. Il dolce ha anche delle note di frutta secca e una consistenza granulosa. I Carrè sono proposti in tre diversi gusti: cioccolato fondente, bianco e al latte.

La novità del 2023 di Cracco per la festa della donna consiste in dei muffin dai sapori agrumati provenienti dall’Asia con ripieno di crema allo yuzu. Lo yuzu è un agrume originario dell’Asia orientale fortemente aromatico che alcuni considerano come un incrocio tra il mandarino e il papeda. Il muffin è composto da un impasto fatto principalmente di farina di mandorle, zucchero e uova e ricoperto da una ganache al cocco fatta con cioccolato bianco. In un secondo momento avviene la glassatura e la decorazione in cima, composta da una margherita fatta con cioccolato bianco, pasta di zucchero e limone. Il muffin della festa della donna 2023 viene impacchettato all’interno di una confezione a forma di cupolina gialla, pensata apposta per questa giornata speciale.

Quanto costa

I muffin creati per la festa della donna, così come gran parte gli altri prodotti di pasticceria, vengono prodotti e confezionati presso il laboratorio di Cracco situato in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. L’elegante confezione di questi dolci, creati per l’occasione dallo chef stellato, è acquistabile dallo shop online al costo di 15 euro.